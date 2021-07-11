Безбілетники спровокували тисняву перед стадіоном, намагаючись прорватися на фінал Євро-2020

Вболівальники без квитків так хотіли потрапити на фінал чемпіонату Європи, що порвали загородження перед стадіоном і влаштували бійку зі стюардами

Вболівальники прориваються на фінал Євро-2020

Фінальний матч Євро-2020 між командами Італії та Англії викликав божевільний інтерес серед британських уболівальників, адже їх команда вперше дісталася до головного поєдинку чемпіонату Європи. Трансляція Італія – Англія є на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

УЄФА дозволив пустити на фінальний поєдинок на стадіоні "Вемблі" 60 тисяч глядачів, але все одно сотні британських фанатів залишилися без квитків. Тому вони вирішили прориватися на арену з боєм.

У Мережі з'явилося відео, як уболівальники завалюють огорожу і намагаються пролізти на стадіон, поки їх усіма силами стримують стюарди, в результаті чого утворилася тиснява.

Вболівальники, що вибралися назовні, намагалися дістати з купи інших фанатів, поки стюарди та охорона заштовхували їх назад. Залишається лише сподіватися, що обійшлося без серйозних наслідків.