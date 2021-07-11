Італія – Англія: де й коли дивитися фінал Євро-2020

Головний футбольний матч року почнеться в неділю на лондонському стадіоні "Вемблі" в 22:00 за київським часом. Зі старту турніру пройшов рівно місяць

/ Фото: Reuters

Сьогодні завершується один з найбільш видовищних чемпіонатів Європи. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція Італія – Англія. Гранди світового футболу зійдуться в столиці Великої Британії.

Родоначальники гри поки що жодного разу не вигравали Євро, а чемпіонами світу ставали будинку 55 років тому. Тим часом тренер збірної Англії звернувся до фанатів: "Не освистували гімн Італії".

На нашому телебаченні фінальний поєдинок Євро-2020 покаже національний канал "Україна", а також два спортивних каналу – "Футбол 1" і "Футбол 2". Старт прямої трансляції з арени – о 21:45. Перед цим експерти в студії поділяться своїми очікуваннями. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

У повторі матч покажуть на ТБ в понеділок чотири рази:

о 6:45 на "Футбол 2";

о 11:10 на "Футбол 3;

о 18:50 на "Футбол 1";

о 22:45 на "Футбол 2".

Нагадаємо, суддею вирішального поєдинку призначений Бйорн Кейперс із Нідерландів.

Напередодні Угорщина відреагувала на расистські санкції за Євро-2020: "УЄФА – стукачі і труси!"

Дивіться, як англійці зі скандалом у матчі з Данією вийшли до фіналу чемпіонату: