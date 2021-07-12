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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Избивали фанатов ногами в коридорах стадиона: болельщики Англии буянили на "Уэмбли"

Елена Павлова Елена Павлова
12 июля, 02:27
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Перед финальным матчем Евро-2020 на арене в Лондоне произошли массовые столкновения между болельщиками – фанаты сборной Англии нападали на людей в коридорах стадиона
Английские фанаты во время финала чемпионата Европы-2020
Английские фанаты во время финала чемпионата Европы-2020 / Фото: Reuters

Во время финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии появилось видео жестокой драки с участием английских болельщиков в подтрибунном помещении стадиона "Уэмбли" в Лондоне. Фанаты нападали на зрителей в коридорах между секторами. Напомним, что Италия выиграла Евро-2020 в серии пенальти после 1:1 в основное время и овертайм.

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Сначала было непонятно, избивали ли английские фанаты именно итальянских болельщиков. На видео только видно, как болельщики в цветах сборной Англии атакуют мужчин в синих футболках. Кроме того, один из фанатов ударил подростка, а парня азиатской внешности били ногами, в том числе по голове, сразу несколько человек.

Но, как под роликом объяснил один из пользователей Twitter, англичане таким образом пытались остановить фанатов, которые незаконно ворвались на стадион. А безбилетники спровоцировали давку перед стадионом, пытаясь прорваться на финал Евро-2020. Они перепрыгивали через ограждения, сносили заборы и сталкивались с сотрудниками стадиона и полицией.

Ранее мы рассказывали о подлых приемах фанов Англии накануне финала чемпионата Европы-2020 в Лондоне.

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#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
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4
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0
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#
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И
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О
1
Бельгия
3
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9
2
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3
5:4
3
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3
1:3
3
4
Россия
3
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И
Г
О
1
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3
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9
2
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3
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3
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Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
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Венгрия
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