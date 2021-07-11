11 июля 22:00
Италия --
Англия --
11 июля 03:00
Бразилия 0
Аргентина 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
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Ницца --
Динамо --
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Подлые приемы фанов Англии: фейерверк под отелем Италии ночью накануне финала

Елена Павлова Елена Павлова
11 июля, 19:08
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Накануне финала Евро-2020 11 июля болельщики сборной Англии запустили фейерверк около гостиницы итальянской команды в Лондоне
Фанаты сборной Англии перед финалом в Лондоне
Фанаты сборной Англии перед финалом в Лондоне / Фото: Reuters

Просто безобразно ведут себя на стадии плей-офф Евро-2020 фанаты сборной Англии, которая принимает больше всего матчей чемпионата. В том числе полуфиналы и финал. Сегодня на "Уэмбли" в Лондоне пройдет решающий поединок за трофей. Начало – в 22:00. Онлайн-трансляция Италия – Англия в финале Евро доступна на нашем сайте.

Читайте также: Италия – Англия: смотрите стрим финала Евро-2020 на YouTube

Накануне финала итальянская команда разместилась в отеле в Лондоне. О чем узнали и болельщики англичан. Ночью, около 02:30 по местному времени, британские фанаты запустили фейерверк около гостиницы команды Роберто Манчини – сообщает The Sun.

Английские болельщики в Лондоне
Английские болельщики в Лондоне / Фото: Reuters

Однако издание отмечает, что футболисты сборной Италии вряд ли услышали фейерверк, поскольку их номера звукоизолированы. Видимо, как раз на такой случай.

Ранее мы рассказывали, что бывший президент Баварии против Англии и ее болельщиков в финале Евро-2020.

"Если бы сегодня утром у меня было время поставить свечку за Италию, я бы сделал это. Англичане ведут себя невыносимо во всех отношениях. Юная девочка в футболке сборной Германии плакала, а весь стадион кричал на нее. Или когда звучит датский гимн и весь стадион свистит. Это не тот спортивный дух, который всегда пропагандируют англичане", – цитирует Хенесса Sportbuzzer

Мы также рассказывали где и когда смотреть финал Евро-2020.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
22:00
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