11 июля 45+4’
Италия 0
Англия 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
17 июля 21:00
Ницца --
Динамо --
20 июля 16:00
Атлетик --
Динамо --
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Евро-2020

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Италия – Англия: видео гола и обзор большого финала Евро-2020!

Елена Павлова Елена Павлова
11 июля, 22:23
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11 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне за главный трофей чемпионата сражаются итальянцы и англичане, которых гонит вперед своя публика
Италия против Англии в финале Евро-2020
Италия против Англии в финале Евро-2020 / Фото: Reuters

Последний бой на футбольном Евро-2020. По иронии судьбы, до финала на "Уэмбли" добрались самая зрелищная сборная чемпионата Италия и слишком прагматичная Англия. К этому поединку команда Манчини подошла с беспроигрышной серией в 33 встречи, но быстро пропустила. Онлайн Италия – Англия идет на нашем сайте.

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Давление на сборную Англии, которая впервые играет в финале Евро-2020, было просто сумасшедшим. К ним обращались члены королевской семьи и селебрити. Многие фанаты "Трех Львов" начали праздновать еще до начала матча. Поэтому, когда подопечные Саутгейта открыли счет уже на второй минуте, стадион просто взорвался – 1:0.

Люк Шоу практически начал контратаку своей команды, а затем отправил мяч в сетку ворот. Триппьер навесил на дальнюю штангу на Шоу, который в касание пробил Доннаруму, не отреагировавшего должным образом.


Фото Reuters

Любопытно, что после победы на домашнем ЧМ-1966 англичане пять раз уступали в полуфиналах крупных международных турниров: на Евро в 1968-м и 1996-м, на ЧМ в 1990-м и 2018-м, а также в Лиге наций УЕФА-2019. Но в плей-офф Евро-2020 они поочередно справились с Германией, Украиной и Данией и теперь пребывают в шаге от трофея.

Сборная Англии по футболу
Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

Италия стала чемпионом Европы в 1968 году, после чего проигрывала финалы ЧЕ в 2000-м и 2012-м. Правда, с тех пор итальянцы выиграли два из четырех чемпионатов мира.

Футболисты сборной Италии поют гимн перед игрой
Футболисты сборной Италии поют гимн перед игрой / Фото: Reuters

Ранее мы рассказывали о подлых приемах фанов Англии накануне финала чемпионата Европы-2020 в Лондоне.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
0:1 (45+4’)
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