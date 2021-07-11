Италия – Англия: видео гола и обзор большого финала Евро-2020!

11 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне за главный трофей чемпионата сражаются итальянцы и англичане, которых гонит вперед своя публика

Италия против Англии в финале Евро-2020 / Фото: Reuters

Последний бой на футбольном Евро-2020. По иронии судьбы, до финала на "Уэмбли" добрались самая зрелищная сборная чемпионата Италия и слишком прагматичная Англия. К этому поединку команда Манчини подошла с беспроигрышной серией в 33 встречи, но быстро пропустила. Онлайн Италия – Англия идет на нашем сайте.

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Давление на сборную Англии, которая впервые играет в финале Евро-2020, было просто сумасшедшим. К ним обращались члены королевской семьи и селебрити. Многие фанаты "Трех Львов" начали праздновать еще до начала матча. Поэтому, когда подопечные Саутгейта открыли счет уже на второй минуте, стадион просто взорвался – 1:0.

Люк Шоу практически начал контратаку своей команды, а затем отправил мяч в сетку ворот. Триппьер навесил на дальнюю штангу на Шоу, который в касание пробил Доннаруму, не отреагировавшего должным образом.



Фото Reuters

Любопытно, что после победы на домашнем ЧМ-1966 англичане пять раз уступали в полуфиналах крупных международных турниров: на Евро в 1968-м и 1996-м, на ЧМ в 1990-м и 2018-м, а также в Лиге наций УЕФА-2019. Но в плей-офф Евро-2020 они поочередно справились с Германией, Украиной и Данией и теперь пребывают в шаге от трофея.

Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

Италия стала чемпионом Европы в 1968 году, после чего проигрывала финалы ЧЕ в 2000-м и 2012-м. Правда, с тех пор итальянцы выиграли два из четырех чемпионатов мира.

Футболисты сборной Италии поют гимн перед игрой / Фото: Reuters

Ранее мы рассказывали о подлых приемах фанов Англии накануне финала чемпионата Европы-2020 в Лондоне.