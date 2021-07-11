11 липня 22:00
Італія --
Англія --
11 липня 03:00
Бразилія 0
Аргентина 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
17 липня 21:00
Ніцца --
Динамо --
20 липня 16:00
Атлетик --
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Підлі прийоми фанів Англії: феєрверк під готелем Італії вночі напередодні фіналу

Олена Павлова Олена Павлова
11 липня, 19:08
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Напередодні фіналу Євро-2020 11 липня вболівальники збірної Англії запустили феєрверк біля готелю італійської команди в Лондоні
Фанати збірної Англії перед фіналом у Лондоні
Фанати збірної Англії перед фіналом у Лондоні / Фото: Reuters

Просто жахливо поводяться на стадії плей-офф Євро-2020 фанати збірної Англії, яка приймає найбільше матчів чемпіонату. У тому числі півфінали і фінал. Сьогодні на "Уемблі" в Лондоні пройде вирішальний поєдинок за трофей. Початок – о 22:00. Онлайн-трансляція Італія – Англія в фіналі Євро доступна на нашому сайті.

Читайте також: Італія – Англія: дивіться стрім фіналу Євро-2020 на YouTube

Напередодні фіналу італійська команда розмістилася в готелі в Лондоні. Про що дізналися і вболівальники англійців. Вночі, близько 02:30 за місцевим часом, британські фанати запустили феєрверк біля готелю команди Роберто Манчіні – повідомляє The Sun.

Англійські вболівальники в Лондоні
Англійські вболівальники в Лондоні / Фото: Reuters

Однак видання зазначає, що футболісти збірної Італії навряд чи почули феєрверк, оскільки їх номери звукоізольовані. Мабуть, саме на такий випадок.

Раніше ми розповідали, що колишній президент Баварії проти Англії та її уболівальників у фіналі Євро-2020.

"Якби сьогодні вранці у мене був час поставити свічку за Італію, я б зробив це. Англійці поводяться нестерпно в усіх відношеннях. Юна дівчинка в футболці збірної Німеччини плакала, а весь стадіон кричав на неї. Або коли звучить датський гімн і весь стадіон свистить. Це не той спортивний дух, який завжди пропагують англійці", – цитує Хенесса Sportbuzzer

Ми також розповідали де і коли дивитися фінал Євро-2020.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Неділя, 11 липня
22:00
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