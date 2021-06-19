Це неймовірно: Роналду став найкращим бомбардиром ЧС і Євро разом узятих

Португалець наздогнав знаменитого німця Мирослава Клозе і тепер ділить з ним лідерство в списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи та світу. Кріштіану ще може вийти в одноосібні лідери

Роналду наздогнав Клозе в матчі з Німеччиною / Фото: Reuters

Зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду забив свій 12-й гол на чемпіонатах Європи, поліпшивши власний же рекорд. Португалець відкрив рахунок в матчі проти Німеччини, але в підсумку його команда програла в неймовірній перестрілці.

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Проте. На цьому досягнення португальця не закінчуються. Роналду в сумі забив 19-й гол на чемпіонатах Європи та світу.

Він повторив досягнення знаменитого німця Мирослава Клозе. Символічно, що це сталося саме в матчі проти Німеччини.

Нагадаємо, що перед цим Кріштіану Роналду оформив дубль і став кращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи, випередивши знаменитого француза Мішеля Платіні.

А ще Роналду став першим гравцем, що зіграв на п'яти різних чемпіонатах Європи. Португалець дебютував на Євро ще в 2004 році, і тоді його команда дійшла до фіналу, де поступилася Греції.