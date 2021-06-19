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Шотландія --
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Польща --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Це неймовірно: Роналду став найкращим бомбардиром ЧС і Євро разом узятих

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
19 червня, 21:22
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Португалець наздогнав знаменитого німця Мирослава Клозе і тепер ділить з ним лідерство в списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи та світу. Кріштіану ще може вийти в одноосібні лідери
Роналду наздогнав Клозе в матчі з Німеччиною
Роналду наздогнав Клозе в матчі з Німеччиною / Фото: Reuters

Зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду забив свій 12-й гол на чемпіонатах Європи, поліпшивши власний же рекорд. Португалець відкрив рахунок в матчі проти Німеччини, але в підсумку його команда програла в неймовірній перестрілці.

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Проте. На цьому досягнення португальця не закінчуються. Роналду в сумі забив 19-й гол на чемпіонатах Європи та світу.

Він повторив досягнення знаменитого німця Мирослава Клозе. Символічно, що це сталося саме в матчі проти Німеччини.

Нагадаємо, що перед цим Кріштіану Роналду оформив дубль і став кращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи, випередивши знаменитого француза Мішеля Платіні.

А ще Роналду став першим гравцем, що зіграв на п'яти різних чемпіонатах Європи. Португалець дебютував на Євро ще в 2004 році, і тоді його команда дійшла до фіналу, де поступилася Греції.

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Г
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2
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6
2
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3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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