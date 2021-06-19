Кращий матч на Євро! Португалія і Німеччина влаштували перестрілку з двома автоголами

Німеччина здобула вольову перемогу над Німеччиною на Євро-2020. Німці вели в рахунку в три м'ячі, але потім пропустили і змусили своїх уболівальників понервувати

Німеччина обіграла Португалію на Євро-2020 / Фото: Reuters

Збірні Португалії та Німеччини видала кращий матч на Євро-2020. Глядачі стали свідками шести м'ячів, два з яких – у власні ворота! Онлайн Португалія – Німеччина є на нашому сайті.

Німеччина почала матч дуже активно і навіть забила гол, проте арбітр угледів гру рукою у Томаса Мюллера під час зародження результативної атаки. Португальці після такого подарунка трохи посміливішали і через кілька хвилин провели швидку контратаку, яка завершилася голом Кріштіану Роналду. Португалець забив свій 12-й м'яч на чемпіонатах Європи!

До речі ви тільки подивіться, з якою швидкістю 36-річний Роналду прибіг від своїх воріт до чужих. Після цього ви теж перейдете на воду.

Німцям знадобилося небагато часу, щоб прийти в себе, а потім машина Йоахіма Льова просто зім'яла суперника. Сприяли цьому два автоголи, які португальці забили в свої ворота протягом чотирьох хвилин! Спочатку м'яч у власні ворота зрізав Рубен Діаш, а потім його подвиг повторив Рафаель Геррейру.

Після перерви португальці побігли відіграватися, але у відповідь отримали м'ячі від Кая Хаверца і Робіна Госенса. Здавалося, гру можна було завершувати, якби в складі Португалії не було Кріштіану – спочатку він заробив небезпечний штрафний удар, а після навісу зробив асист на Діогу Жоту.

Пропущений м'яч трохи остудив запал збірної Німеччини в атаці, німці зосередилися на захисті власних воріт і більше не дозволили португальцям відзначитися.

Португалія – Німеччина – 2:4

Голи: Роналду (15), Діогу Жота (67) – Рубен Діаш (35, аг), Геррейро (39, аг), Хаверц (51), Госенс (60)