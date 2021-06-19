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Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Євро-2020

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Кращий матч на Євро! Португалія і Німеччина влаштували перестрілку з двома автоголами

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
19 червня, 20:53
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Німеччина здобула вольову перемогу над Німеччиною на Євро-2020. Німці вели в рахунку в три м'ячі, але потім пропустили і змусили своїх уболівальників понервувати
Німеччина обіграла Португалію на Євро-2020
Німеччина обіграла Португалію на Євро-2020 / Фото: Reuters

Збірні Португалії та Німеччини видала кращий матч на Євро-2020. Глядачі стали свідками шести м'ячів, два з яких – у власні ворота! Онлайн Португалія – Німеччина є на нашому сайті.

Німеччина почала матч дуже активно і навіть забила гол, проте арбітр угледів гру рукою у Томаса Мюллера під час зародження результативної атаки. Португальці після такого подарунка трохи посміливішали і через кілька хвилин провели швидку контратаку, яка завершилася голом Кріштіану Роналду. Португалець забив свій 12-й м'яч на чемпіонатах Європи!

До речі ви тільки подивіться, з якою швидкістю 36-річний Роналду прибіг від своїх воріт до чужих. Після цього ви теж перейдете на воду.

Німцям знадобилося небагато часу, щоб прийти в себе, а потім машина Йоахіма Льова просто зім'яла суперника. Сприяли цьому два автоголи, які португальці забили в свої ворота протягом чотирьох хвилин! Спочатку м'яч у власні ворота зрізав Рубен Діаш, а потім його подвиг повторив Рафаель Геррейру.

Після перерви португальці побігли відіграватися, але у відповідь отримали м'ячі від Кая Хаверца і Робіна Госенса. Здавалося, гру можна було завершувати, якби в складі Португалії не було Кріштіану – спочатку він заробив небезпечний штрафний удар, а після навісу зробив асист на Діогу Жоту.

Пропущений м'яч трохи остудив запал збірної Німеччини в атаці, німці зосередилися на захисті власних воріт і більше не дозволили португальцям відзначитися.

Португалія – Німеччина – 2:4
Голи: Роналду (15), Діогу Жота (67) – Рубен Діаш (35, аг), Геррейро (39, аг), Хаверц (51), Госенс (60)

Груповий етап
Група F
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Франція Франція Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
2
Португалія Португалія Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
3
Угорщина Угорщина Уго
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П
4
Німеччина Німеччина Нім
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Португалія
1
3:0
3
3
Угорщина
2
1:4
1
4
Німеччина
1
0:1
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
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Відео Про матч
2:4 (90+4’)
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22:00
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Неділя, 20 червня
19:00
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19:00
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