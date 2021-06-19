Португалія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу грандів з "групи смерті"

Поєдинок квартету F починається о 19:00 суботи за київським часом на мюнхенській "Альянц Арені". Очки дуже потрібні всім

У суботу пройдуть чергові три поєдинки групового етапу чемпіонату Європи. Ми вже ведемо онлайн Угорщина – Франція. У цій же когорті F, названої "групою смерті", о 19:00 почнуть дуель збірні Німеччини та Португалії.

Ми ведемо текстову онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, ефектними фото, цікавою статистикою та відео найкращих моментів.

ОНЛАЙН ПОРТУГАЛИЯ – НІМЕЧЧИНА

Передстартові розклади. Поразка в першому турі від французів залишає німцям трохи варіантів: дуже бажано португальців перемагати, а програвати зовсім неприпустимо. Зараз вже не має значення, що програла команда Йоахіма Льова лише через нещасний випадок.

Кріштіану Роналду та його партнери задачу-мінімум виконали в дуелі з угорцями і поки що очолюють таблицю. Але мало хто сумнівався, що збірна Угорщини буде постачальником очок грандам. Тепер же настав час показати себе проти серйозного опонента.

Особисті зустрічі. З 18 матчів збірна Португалії змогла виграти лише три, поступившись в десяти. Та й перемагали діючі чемпіони Європи рідко: останній раз в 2000 році, а до цього – в 1985-му. А ось Бундестім виграв чотири останні "побачення".

Де дивитися. На українському ТБ битву "монстрів" покажуть два профільні канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок прямого ефіру зі стадіону в Баварії – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET фаворитами вважають номінальних гостей – німців, які, втім, грають на домашньому стадіоні. Коефіцієнт на їх успіх – 2.33, на португальців – 3.35, на нічию – 3.30. Очікують 2-3 голи, а найпопулярніший рахунок – 1:1.

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Дивіться, як Кріштіану зробив дубль і допоміг перемогти збірну Угорщини: