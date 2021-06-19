19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Португалія

19:00

Німеччина

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Португалія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу грандів з "групи смерті"

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 червня, 11:51
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Поєдинок квартету F починається о 19:00 суботи за київським часом на мюнхенській "Альянц Арені". Очки дуже потрібні всім

У суботу пройдуть чергові три поєдинки групового етапу чемпіонату Європи. Ми вже ведемо онлайн Угорщина – Франція. У цій же когорті F, названої "групою смерті", о 19:00 почнуть дуель збірні Німеччини та Португалії.

Ми ведемо текстову онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, ефектними фото, цікавою статистикою та відео найкращих моментів.

ОНЛАЙН ПОРТУГАЛИЯ – НІМЕЧЧИНА

Передстартові розклади. Поразка в першому турі від французів залишає німцям трохи варіантів: дуже бажано португальців перемагати, а програвати зовсім неприпустимо. Зараз вже не має значення, що програла команда Йоахіма Льова лише через нещасний випадок.

Кріштіану Роналду та його партнери задачу-мінімум виконали в дуелі з угорцями і поки що очолюють таблицю. Але мало хто сумнівався, що збірна Угорщини буде постачальником очок грандам. Тепер же настав час показати себе проти серйозного опонента.

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Португалія Португалія Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Франція Франція Фра
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Німеччина Німеччина Нім
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Угорщина Угорщина Уго
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

Особисті зустрічі. З 18 матчів збірна Португалії змогла виграти лише три, поступившись в десяти. Та й перемагали діючі чемпіони Європи рідко: останній раз в 2000 році, а до цього – в 1985-му. А ось Бундестім виграв чотири останні "побачення".

Де дивитися. На українському ТБ битву "монстрів" покажуть два профільні канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок прямого ефіру зі стадіону в Баварії – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET фаворитами вважають номінальних гостей – німців, які, втім, грають на домашньому стадіоні. Коефіцієнт на їх успіх – 2.33, на португальців – 3.35, на нічию – 3.30. Очікують 2-3 голи, а найпопулярніший рахунок – 1:1.

дізнавайтеся розклад усіх матчів Євро-2020.

Дивіться, як Кріштіану зробив дубль і допоміг перемогти збірну Угорщини:

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Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
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Понеділок, 21 червня
19:00
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