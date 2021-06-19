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Швеция --
Польша --
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Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
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Евро-2020

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Лучший матч на Евро! Португалия и Германия устроили перестрелку с двумя автоголами

Александр Трикиша Александр Трикиша
19 июня, 20:53
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Германия одержала волевую победу над Германией на Евро-2020. Немцы вели в счете в три мяча, но затем пропустили и заставили своих болельщиков понервничать
Германия обыграла Португалию на Евро-2020
Германия обыграла Португалию на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборные Португалии и Германии выдали лучший матч на Евро-2020. Зрители стали свидетелями шести мячей, два из которых – в собственные ворота! Онлайн Португалия – Германия есть на нашем сайте.

Германия начала матч очень активно и даже забила гол, однако арбитр усмотрел игру рукой у Томаса Мюллера во время зарождения результативной атаки. Португальцы после такого подарка немного осмелели и спустя несколько минут провели быструю контратаку, завершившуюся голом Криштиану Роналду. Португалец забил свой 12-й мяч на чемпионатах Европы!

Кстати вы только посмотрите, с какой скоростью 36-летний Роналду прибежал от своих ворот к чужим. После этого вы тоже перейдете на воду.

Немцам понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя, а затем машина Йоахима Лёва просто смяла соперника. Способствовали этому два автогола, которые португальцы забили в свои ворота в течение четырех минут! Сначала мяч в собственные ворота срезал Рубен Диаш, а затем его подвиг повторил Рафаэль Геррейру.

После перерыва португальцы побежали отыгрываться, но в ответ получили мячи от Кая Хаверца и Робина Госенса. Казалось, игру можно было завершать, если бы в составе Португалии не было Криштиану – сначала он заработал опасный штрафной удар, а после навеса сделал ассист на Диогу Жоту.

Пропущенный мяч немного остудил пыл сборной Германии в атаке, немцы сосредоточились на защите собственных ворот и больше не позволили португальцам отличиться.

Португалия – Германия – 2:4
Голы: Роналду (15), Диогу Жота (67) – Рубен Диаш (35, аг), Геррейру (39, аг), Хаверц (51), Госенс (60)

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1
0
2
1
1
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Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Португалия Португалия Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
3
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
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4
Германия Германия Гер
1
0
0
1
0
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0
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B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Португалия
1
3:0
3
3
Венгрия
2
1:4
1
4
Германия
1
0:1
0
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