Лучший матч на Евро! Португалия и Германия устроили перестрелку с двумя автоголами

Германия одержала волевую победу над Германией на Евро-2020. Немцы вели в счете в три мяча, но затем пропустили и заставили своих болельщиков понервничать

Германия обыграла Португалию на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборные Португалии и Германии выдали лучший матч на Евро-2020. Зрители стали свидетелями шести мячей, два из которых – в собственные ворота! Онлайн Португалия – Германия есть на нашем сайте.

Германия начала матч очень активно и даже забила гол, однако арбитр усмотрел игру рукой у Томаса Мюллера во время зарождения результативной атаки. Португальцы после такого подарка немного осмелели и спустя несколько минут провели быструю контратаку, завершившуюся голом Криштиану Роналду. Португалец забил свой 12-й мяч на чемпионатах Европы!

Кстати вы только посмотрите, с какой скоростью 36-летний Роналду прибежал от своих ворот к чужим. После этого вы тоже перейдете на воду.

Немцам понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя, а затем машина Йоахима Лёва просто смяла соперника. Способствовали этому два автогола, которые португальцы забили в свои ворота в течение четырех минут! Сначала мяч в собственные ворота срезал Рубен Диаш, а затем его подвиг повторил Рафаэль Геррейру.

После перерыва португальцы побежали отыгрываться, но в ответ получили мячи от Кая Хаверца и Робина Госенса. Казалось, игру можно было завершать, если бы в составе Португалии не было Криштиану – сначала он заработал опасный штрафной удар, а после навеса сделал ассист на Диогу Жоту.

Пропущенный мяч немного остудил пыл сборной Германии в атаке, немцы сосредоточились на защите собственных ворот и больше не позволили португальцам отличиться.

Португалия – Германия – 2:4

Голы: Роналду (15), Диогу Жота (67) – Рубен Диаш (35, аг), Геррейру (39, аг), Хаверц (51), Госенс (60)