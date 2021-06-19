19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Португалия

19:00

Германия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Португалия – Германия: онлайн-трансляция матча грандов из "группы смерти"

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
19 июня, 11:51
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Поединок квартета F начинается в 19:00 субботы по киевскому времени на мюнхенской "Альянц Арене". Очки очень нужны всем

В субботу пройдут очередные три поединка группового этапа чемпионата Европы. Мы уже ведем онлайн Венгрия – Франция. В этой же когорте F, названной "группой смерти", в 19:00 начнут дуэль сборные Германии и Португалии.

Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, эффектными фото, интересной статистикой и видео самых лучших моментов.

ОНЛАЙН ПОРТУГАЛИЯ – ГЕРМАНИЯ

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Предстартовые расклады. Поражение в первом туре от французов оставляет немцам немного вариантов: очень желательно португальцев побеждать, а проигрывать вовсе недопустимо. Сейчас уже не имеет значения, что проиграла команда Йоахима Лёва лишь из-за несчастного случая.

Криштиану Роналду и его партнеры задачу-минимум выполнили в дуэли с венграми и пока что возглавляют таблицу. Но мало кто сомневался, что сборная Венгрии будет поставщиком очков грандам. Теперь же пришла пора показать себя против серьезного оппонента.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Португалия Португалия Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Франция Франция Фра
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Германия Германия Гер
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Венгрия Венгрия Вен
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

Личные встречи. Из 18 матчей сборная Португалии смогла выиграть всего три, уступив в десяти. Да и побеждали действующие чемпионы Европы редко: последний раз в 2000 году, а до этого – в 1985-м. А вот Бундестим выиграл четыре последних "свидания".

Где смотреть. На украинском ТВ битву "монстров" покажут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямого эфира со стадиона в Баварии – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET фаворитами считают номинальных гостей – немцев, которые, впрочем, играют на домашнем стадионе. Коэффициент на их успех – 2.33, на португальцев – 3.35, на ничью – 3.30. Ожидают 2-3 гола, а самый популярный счет – 1:1.

Узнавайте расписание всех матчей Евро-2020.

Смотрите, как Криштиану сделал дубль и помог победить сборную Венгрии:

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
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22:00
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Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
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