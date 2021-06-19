Португалия – Германия: онлайн-трансляция матча грандов из "группы смерти"

Поединок квартета F начинается в 19:00 субботы по киевскому времени на мюнхенской "Альянц Арене". Очки очень нужны всем

В субботу пройдут очередные три поединка группового этапа чемпионата Европы. Мы уже ведем онлайн Венгрия – Франция. В этой же когорте F, названной "группой смерти", в 19:00 начнут дуэль сборные Германии и Португалии.

Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, эффектными фото, интересной статистикой и видео самых лучших моментов.

ОНЛАЙН ПОРТУГАЛИЯ – ГЕРМАНИЯ

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Предстартовые расклады. Поражение в первом туре от французов оставляет немцам немного вариантов: очень желательно португальцев побеждать, а проигрывать вовсе недопустимо. Сейчас уже не имеет значения, что проиграла команда Йоахима Лёва лишь из-за несчастного случая.

Криштиану Роналду и его партнеры задачу-минимум выполнили в дуэли с венграми и пока что возглавляют таблицу. Но мало кто сомневался, что сборная Венгрии будет поставщиком очков грандам. Теперь же пришла пора показать себя против серьезного оппонента.

Личные встречи. Из 18 матчей сборная Португалии смогла выиграть всего три, уступив в десяти. Да и побеждали действующие чемпионы Европы редко: последний раз в 2000 году, а до этого – в 1985-м. А вот Бундестим выиграл четыре последних "свидания".

Где смотреть. На украинском ТВ битву "монстров" покажут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямого эфира со стадиона в Баварии – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET фаворитами считают номинальных гостей – немцев, которые, впрочем, играют на домашнем стадионе. Коэффициент на их успех – 2.33, на португальцев – 3.35, на ничью – 3.30. Ожидают 2-3 гола, а самый популярный счет – 1:1.

Узнавайте расписание всех матчей Евро-2020.

Смотрите, как Криштиану сделал дубль и помог победить сборную Венгрии: