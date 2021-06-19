Роналду і кола: фанат показав вогняне продовження

Вболівальник придумав смішне продовження інциденту з Кріштіану Роналду і колою на Євро-2020. Фанат зняв ролик, нібито португалець передає пляшки йому в руки

Витівку Кріштіану Роналду перетворили в жарт / Фото: Reuters

Всі бачили витівку португальця Кріштіану Роналду з пляшками коли, а зараз в Мережі з'явилося продовження ситуації за версією одного з фанатів. У короткому ролику уболівальник представив свою версію, що ж відбулося насправді.

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Вболівальник-гуморист "шепнув" Роналду, щоб він передав пляшки йому, а потім забрав колу за телевізором і з задоволеним обличчям втік з кадру. До речі, сьогодні на нашому сайті пройде онлайн Португалія – Німеччина.

Також ми писали, що Ярмоленко демонстративно пішов врозріз з Роналду: дивіться, що українець зробив з колою. Якщо знаменитий португалець прибрав напої спонсорів куди подалі, то лідер української збірної після перемоги над Північною Македонією зробив з точністю до навпаки.

А ще прикладу Кріштіану наслідував італієць Мануель Локателлі, який також відсунув від себе пляшки з колою. А лідер збірної Франції Поль Погба прибрав зі столу пиво. Погба – мусульманин. А ця релігія забороняє вживати алкоголь.