Захисник збірної Нідерландів увійшов до історії завдяки російському арбітру

21-річний одноклубник Кріштіану Роналду з Ювентуса Маттейс де Лігт став наймолодшим гравцем, вилученим у поєдинках плей-оф чемпіонатів Європи

Де Лігт отримав червону картку від Карасьова / Фото: Getty Images

Захисник збірної Нідерландів Маттейс де Лігт, який отримав червону картку в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Чехії (0:2), став наймолодшим футболістом (21 рік і 319 днів) в історії чемпіонатів Європи, вилученим у плей-оф.

Про це повідомляє Opta.

Нагадаємо, на 52-й хвилині матчу в Будапешті центральний захисник Ювентуса де Лігт не дав чеху Шику вийти віч-на-віч з воротарем, схопивши м'яч рукою. Російський арбітр Сергій Карасьов спершу показав Маттейсу "гірчичник", але після перегляду VAR замінив його на червону картку.

Відео вилучення де Лігта

Залишившись у меншості, Нідерланди пропустили від чехів два м'ячі і вилетіли з Євро-2020.

Додамо, що до де Лігта наймолодшим вилученим гравцем у плей-оф чемпіонатів Європи був італієць Джанлука Дзамбротта, який отримав червону картку в 23 роки і 131 день.

Фото – Reuters

Відзначимо також, що лише Едгар Давідс отримав більше червоних карток у складі збірної Нідерландів (3), ніж де Лігт (2).

Огляд матчу Чехія – Нідерланди (2:0)