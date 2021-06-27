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Бельгія 1
Португалія 0
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
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Франція --
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Захисник збірної Нідерландів увійшов до історії завдяки російському арбітру

Олег Люлька Олег Люлька
27 червня, 22:32
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21-річний одноклубник Кріштіану Роналду з Ювентуса Маттейс де Лігт став наймолодшим гравцем, вилученим у поєдинках плей-оф чемпіонатів Європи
Де Лігт отримав червону картку від Карасьова
Де Лігт отримав червону картку від Карасьова / Фото: Getty Images

Захисник збірної Нідерландів Маттейс де Лігт, який отримав червону картку в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Чехії (0:2), став наймолодшим футболістом (21 рік і 319 днів) в історії чемпіонатів Європи, вилученим у плей-оф.

Про це повідомляє Opta.

Нагадаємо, на 52-й хвилині матчу в Будапешті центральний захисник Ювентуса де Лігт не дав чеху Шику вийти віч-на-віч з воротарем, схопивши м'яч рукою. Російський арбітр Сергій Карасьов спершу показав Маттейсу "гірчичник", але після перегляду VAR замінив його на червону картку.

Відео вилучення де Лігта

Залишившись у меншості, Нідерланди пропустили від чехів два м'ячі і вилетіли з Євро-2020.

Додамо, що до де Лігта наймолодшим вилученим гравцем у плей-оф чемпіонатів Європи був італієць Джанлука Дзамбротта, який отримав червону картку в 23 роки і 131 день.

Фото – Reuters

Відзначимо також, що лише Едгар Давідс отримав більше червоних карток у складі збірної Нідерландів (3), ніж де Лігт (2).

Огляд матчу Чехія – Нідерланди (2:0)

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E
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#
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І
Г
О
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Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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