Нідерланди – Чехія: відео огляд матчу Євро-2020

У Будапешті завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Переможець нашої групи збірна Нідерландів зустрічалася з командою Чехії. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Чехія. А тут – відео голів, огляди таймів і ключових подій зустрічі.
Нідерланди – Чехія – 0:2
0:1. 68' Голешов
0:2. 80' Шик
Огляд першого тайму. Не дуже багато створили небезпечних моментів команди, хоча ближче до голу були голландці.
55 хвилина. Де Лігт отримує червону картку і залишає Нідерланди вдесятьох.
68 хвилина. Після розіграшу кутового помилився на виході воротар і Голеш головою відправив м'яч у сітку.
80 хвилина. Швидка контратака чехів і Шик завершує її точним ударом в ближній кут.
Огляд матчу
Нагадаємо, що раніше в чвертьфінал Євро-2020 вже вийшли збірні Данії та Італії. А збірна України зіграє свій матч плей-офф 29 червня проти Швеції.