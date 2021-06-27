Нідерланди – Чехія: відео огляд матчу Євро-2020

Кращі моменти матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи, де чеські футболісти сенсаційно виграли в два м'ячі і вийшли в чвертьфінал турніру

На полі було багато боротьби / Фото: REUTERS

У Будапешті завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Переможець нашої групи збірна Нідерландів зустрічалася з командою Чехії. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Чехія. А тут – відео голів, огляди таймів і ключових подій зустрічі.

Нідерланди – Чехія – 0:2

0:1. 68' Голешов

0:2. 80' Шик

Огляд першого тайму. Не дуже багато створили небезпечних моментів команди, хоча ближче до голу були голландці.

55 хвилина. Де Лігт отримує червону картку і залишає Нідерланди вдесятьох.

68 хвилина. Після розіграшу кутового помилився на виході воротар і Голеш головою відправив м'яч у сітку.

80 хвилина. Швидка контратака чехів і Шик завершує її точним ударом в ближній кут.

Огляд матчу

Нагадаємо, що раніше в чвертьфінал Євро-2020 вже вийшли збірні Данії та Італії. А збірна України зіграє свій матч плей-офф 29 червня проти Швеції.