27 червня 19:00 Про матч
Нідерланди 0
Чехія 2
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
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Євро-2020

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Нідерланди – Чехія: відео огляд матчу Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 червня, 21:04
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Кращі моменти матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи, де чеські футболісти сенсаційно виграли в два м'ячі і вийшли в чвертьфінал турніру
На полі було багато боротьби
На полі було багато боротьби / Фото: REUTERS

У Будапешті завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Переможець нашої групи збірна Нідерландів зустрічалася з командою Чехії. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Чехія. А тут – відео голів, огляди таймів і ключових подій зустрічі.

Нідерланди – Чехія – 0:2

0:1. 68' Голешов
0:2. 80' Шик

Огляд першого тайму. Не дуже багато створили небезпечних моментів команди, хоча ближче до голу були голландці.

55 хвилина. Де Лігт отримує червону картку і залишає Нідерланди вдесятьох.

68 хвилина. Після розіграшу кутового помилився на виході воротар і Голеш головою відправив м'яч у сітку.

80 хвилина. Швидка контратака чехів і Шик завершує її точним ударом в ближній кут.

Огляд матчу

Нагадаємо, що раніше в чвертьфінал Євро-2020 вже вийшли збірні Данії та Італії. А збірна України зіграє свій матч плей-офф 29 червня проти Швеції.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
0:2
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Понеділок, 28 червня
19:00
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22:00
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Вівторок, 29 червня
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