По проспекту Перемоги без пробок: скільки пробіг гравець матчу Нідерланди – Чехія

Збірна Чехії створила першу сенсацію в плей-офф Євро-2020, вибивши на стадії 1/8 фіналу потужну команду Нідерландів. Героєм зустрічі став капітан чеської команди Томаш Соучек, що подолав за матч 11 200 метрів. Сьогодні він точно наш герой!
11,2 кілометра – це майже довжина проспекту Перемоги в Києві. Якби Соучек вирішив подорожувати по Києву, не довелося б навіть в пробках стояти.
Нагадаємо, Чехія здобула перемогу завдяки голам Томаша Голеша і Патріка Шика. Ще за рахунку 0:0 Нідерланди залишилися в меншості після видалення Матейса де Лігта.
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