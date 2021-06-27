Бельгія – Португалія: де і коли дивитися матч 1/8 Євро-2020 у неділю

Список трансляцій матчу 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи на ТБ і в Інтернеті. Переможці Євро-2016 португальці зійдуться з лідерами світового рейтингу бельгійцями 27 червня в Севільї

Тренування збірної Португалії напередодні матчу / Фото: Reuters

Сьогодні в Севільї діючий чемпіон Європи Португалія продовжить захист свого титулу. Однак у 1/8 фіналу Євро-2020 на неї чекає одна з головних фавориток цьогорічного турніру Бельгія. Поєдинок в Іспанії розпочнеться о 22:00. Мультимедійний онлайн Бельгія – Португалія доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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У прямому ефірі поєдинок в Севільї, починаючи з 22:00, покаже телеканал "Україна", а також канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Бельгійці не обігравали португальців з 1989 року, тому у вболівальників "Червоних Дияволів" є привід для хвилювання.

Тренер Бельгії Роберто Мартінес про Португалію: "Це команда-переможець. Я думаю, все дуже просто. Вони – володарі цього трофея, виграли Лігу націй УЄФА під керівництвом дуже досвідченого тренера, який знає, як зробити свою команду дуже конкурентоспроможною. А ще вони вміють терпіти"

У другому поєдинку плей-офф Нідерланди зустрінуться з Чехією. Колишні суперники збірної України голландці є фаворитами зустрічі, але їх противник здатен піднести сюрприз. Зустріч в Будапешті розпочнеться 27 червня о 19:00. Онлайн-трансляція Нідерланди – Чехія пройде на нашому сайті.