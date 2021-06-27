27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Євро-2020

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Бельгія – Португалія: де і коли дивитися матч 1/8 Євро-2020 у неділю

Олена Павлова Олена Павлова
27 червня, 14:57
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Список трансляцій матчу 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи на ТБ і в Інтернеті. Переможці Євро-2016 португальці зійдуться з лідерами світового рейтингу бельгійцями 27 червня в Севільї
Тренування збірної Португалії напередодні матчу
Тренування збірної Португалії напередодні матчу / Фото: Reuters

Сьогодні в Севільї діючий чемпіон Європи Португалія продовжить захист свого титулу. Однак у 1/8 фіналу Євро-2020 на неї чекає одна з головних фавориток цьогорічного турніру Бельгія. Поєдинок в Іспанії розпочнеться о 22:00. Мультимедійний онлайн Бельгія – Португалія доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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У прямому ефірі поєдинок в Севільї, починаючи з 22:00, покаже телеканал "Україна", а також канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Бельгійці не обігравали португальців з 1989 року, тому у вболівальників "Червоних Дияволів" є привід для хвилювання.

Тренер Бельгії Роберто Мартінес про Португалію: "Це команда-переможець. Я думаю, все дуже просто. Вони – володарі цього трофея, виграли Лігу націй УЄФА під керівництвом дуже досвідченого тренера, який знає, як зробити свою команду дуже конкурентоспроможною. А ще вони вміють терпіти"

У другому поєдинку плей-офф Нідерланди зустрінуться з Чехією. Колишні суперники збірної України голландці є фаворитами зустрічі, але їх противник здатен піднести сюрприз. Зустріч в Будапешті розпочнеться 27 червня о 19:00. Онлайн-трансляція Нідерланди – Чехія пройде на нашому сайті.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Вівторок, 29 червня
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