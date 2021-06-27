27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
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Євро-2020

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Нідерланди – Чехія: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
27 червня, 11:07
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Третій поєдинок плей-оф чемпіонату Європи запланований на 19:00 неділі в столиці Угорщини. "Помаранчеві" вперше грають не в Амстердамі
/ Фото: Reuters

У суботу на турнірі відбулися перші матчі на вибування. Сьогодні ще в двох парах визначаться чвертьфіналісти. На арені імені Ференца Пушкаша в Будапешті грають команди Нідерландів і Чехії. До речі, ворога з Росії призначили на матч збірної Чехії на Євро-2020.

Ми ведемо мультимедійну трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фотографіями і відео найцікавіших моментів.

Онлайн Нідерланди – Чехія

Шлях до плей-оф. Нідерландська збірна здобула максимум очок на груповому етапі і посіла перше місце в групі В, обігравши команди України (3:2), Австрії (2:0) і Північної Македонії (3:0).

У чехів шлях був складніше: після перемоги над шотландцями (2:0) вони розійшлися нічиєю з хорватами (1:1) і поступилися англійцям (0:1). Команда посіла третє місце в квартеті D, а всі три м'ячі забив Патрік Шик.

Особисті зустрічі. Дивно, але в 11 очних дуелях "помаранчеві" лише тричі перемагали, а зазнали п'ять поразок. Останні дві – у відборі на Євро-2016.

Де дивитися. На нашому телебаченні матч покажуть обидва профільні канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Пряма трансляція зі стадіону почнеться о 18:50 після обговорення в студії. Також його можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET явну перевагу віддають Нідерландам, коефіцієнт на їх перемогу – 1.65, на Чехію – 5.80, на нічию – 4.00. У матчі очікується два-три голи, а найпопулярніші рахунки – 1:0 (коеф. – 7.10) і 2:0 (коеф. – 7.20).

Напередодні Італія встановила довгограючий рекорд чемпіонатів Європи.

Дивіться огляд матчу Чехія – Хорватія:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Неділя, 27 червня
19:00
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Понеділок, 28 червня
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22:00
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Вівторок, 29 червня
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