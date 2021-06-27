Нідерланди – Чехія: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Третій поєдинок плей-оф чемпіонату Європи запланований на 19:00 неділі в столиці Угорщини. "Помаранчеві" вперше грають не в Амстердамі

/ Фото: Reuters

У суботу на турнірі відбулися перші матчі на вибування. Сьогодні ще в двох парах визначаться чвертьфіналісти. На арені імені Ференца Пушкаша в Будапешті грають команди Нідерландів і Чехії. До речі, ворога з Росії призначили на матч збірної Чехії на Євро-2020.

Ми ведемо мультимедійну трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фотографіями і відео найцікавіших моментів.

Онлайн Нідерланди – Чехія

Шлях до плей-оф. Нідерландська збірна здобула максимум очок на груповому етапі і посіла перше місце в групі В, обігравши команди України (3:2), Австрії (2:0) і Північної Македонії (3:0).

У чехів шлях був складніше: після перемоги над шотландцями (2:0) вони розійшлися нічиєю з хорватами (1:1) і поступилися англійцям (0:1). Команда посіла третє місце в квартеті D, а всі три м'ячі забив Патрік Шик.

Особисті зустрічі. Дивно, але в 11 очних дуелях "помаранчеві" лише тричі перемагали, а зазнали п'ять поразок. Останні дві – у відборі на Євро-2016.

Де дивитися. На нашому телебаченні матч покажуть обидва профільні канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Пряма трансляція зі стадіону почнеться о 18:50 після обговорення в студії. Також його можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET явну перевагу віддають Нідерландам, коефіцієнт на їх перемогу – 1.65, на Чехію – 5.80, на нічию – 4.00. У матчі очікується два-три голи, а найпопулярніші рахунки – 1:0 (коеф. – 7.10) і 2:0 (коеф. – 7.20).

Напередодні Італія встановила довгограючий рекорд чемпіонатів Європи.

Дивіться огляд матчу Чехія – Хорватія: