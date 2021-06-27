27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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Евро-2020

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Бельгия – Португалия: где и когда смотреть матч 1/8 Евро-2020 в воскресенье

Елена Павлова Елена Павлова
27 июня, 14:57
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Список трансляций матча 1/8 финала на чемпионате Европы на ТВ и в Интернете. Победители Евро-2016 португальцы сойдутся с лидерами мирового рейтинга бельгийцами 27 июня в Севилье
Тренировка сборной Португалии накануне матча
Тренировка сборной Португалии накануне матча / Фото: Reuters

Сегодня в Севилье действующий чемпион Европы Португалия продолжит защиту своего титула. Однако в 1/8 финала Евро-2020 ее ждет одна из главных фавориток нынешнего турнира Бельгия. Поединок в Испании начнется в 22:00. Мультимедийный онлайн Бельгия – Португалия доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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В прямом эфире поединок в Севилье, начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Бельгийцы не обыгрывали португальцев с 1989 года, поэтому у болельщиков "Красных Дьяволов" есть повод для волнения.

Тренер Бельгии Роберто Мартинес о Португалии: "Это команда-победитель. Я думаю, все очень просто. Они – обладатели этого трофея, выиграли Лигу наций УЕФА под руководством очень опытного тренера, который знает, как сделать свою команду очень конкурентоспособной. А еще они умеют терпеть"

Во втором поединке плей-офф Нидерланды встретятся с Чехией. Бывшие соперники сборной Украины голландцы являются фаворитами встречи, но их противник способен преподнести сюрприз. Встреча в Будапеште начнется 27 июня в 19:00. Онлайн-трансляция Нидерланды – Чехия пройдет на нашем сайте.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Вторник, 29 июня
19:00
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22:00
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