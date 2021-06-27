Бельгія – Португалія: онлайн матчу чемпіона Європи у 1/8 фіналу Євро-2020

Лідер світового рейтингу Бельгія здобула в групі три перемоги і вважається фаворитом зустрічі в Севільї 27 червня, але португальці вибралися з групи смерті, а Роналду забиває більше всіх на турнірі

Плей-офф Євро-2020 набирає обертів, і сьогодні в Севільї на нас чекає захоплююче протистояння між чемпіоном Європи Португалією і лідером світового рейтингу Бельгією. Ось це вивіска у матчі! Поєдинок на "Ла-Картуха" розпочнеться о 22:00. Наш сайт проведе мультимедійну трансляцію з усіма найцікавішими подробицями.

БЕЛЬГІЯ – ПОРТУГАЛІЯ

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Турнірні розклади

На груповому етапі бельгійці виграли всі три матчі і фінішували першими в квартеті В, ставши однією з трьох команд з максимальним показником. "Червоні Дияволи" розгромили Росію 3:0, потім показали характер в грі з Данією 2:1 і наостанок дотиснули Фінляндію – 2:0.

Португалія пройшла груповий етап з великими труднощами, але вона вибралася з групи смерті. У першому турі чемпіони розгромили Угорщину (3:0), потім влаштували перестрілку з Німеччиною, але програли (2:4). Однак нічия 2:2 з французами забезпечила піренейцям третє місце.

Чи стане третє місце в групі знову фартовим? Адже саме ця позиція п'ять років тому стала плацдармом для захоплення європейського трону Роналду і компанією.

Збірна Португалії після перемоги на Євро-2016 / Фото: Getty Images

Битва бомбардирів

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду з п'ятьма голами лідирує в гонці снайперів Євро-2020. Також йому належить рекорд за кількістю голів у фінальних стадіях чемпіонатів Європи – 14.

Кріштіану Роналду проти Матса Гуммельса / Фото: Reuters

У бельгійців Ромелу Лукаку забив на цьому Євро три м'ячі. Здорово виглядав в групі і Кевін де Брюйне, на рахунку якого гол і дві передачі.

Форвард збірної Бельгії Лукаку / Фото: Reuters

Цікава статистика

Переможна серія Бельгії на чемпіонатах Європи триває з урахуванням кваліфікації вже 13 матчів. У цих поєдинках "Червоні Дияволи" забили 47 м'ячів, а пропустили лише чотири. Команді Роберто Мартінеса залишилося виграти одну зустріч, щоб повторити рекорд збірної Німеччини, який був встановлений в період з 2010 по 2012 рік.

На Євро-2020 бельгійці пропустили лише раз від Данії, але тепер їм потрібно стримати нестримного Роналду.

Останні 10 матчів

Історія особистих зустрічей

Суперники вперше зустрічаються у фінальній стадії Євро-2020, але провели шість матчів у кваліфікації. Останні два відбулися в рамках відбору до ЧЄ-2008. У Лісабоні португальці виграли 4:0, а Роналду зробив дубль. Потім "обрані" перемогли з рахунком 2:1 в Брюсселі завдяки голу Елдера Поштіги.

Два останні поєдинки були товариськими. У березні 2016 року дубль Роналду приніс португальцям перемогу – 2:1. У бельгійців гол престижу на рахунку Ромелу Лукаку. Спаринг в Брюсселі в червні 2018 го завершився нульовою нічиєю. У 18 матчах у Бельгії п'ять перемог, у Португалії – шість, а ще сім зустрічей завершилися внічию.

Де дивитися матч Бельгія – Португалія

У прямому ефірі поєдинок в Севільї, починаючи з 22:00, покаже телеканал "Україна", а також канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV.

Що кажуть букмекери

Аналітики FAVBET вважають Бельгію невеликим фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу "Червоних Дияволів" – 2.56, на нічию – 3.25, на перемогу Португалії – 3.10. Найпопулярніший рахунок – 1:1 – 5.90.

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