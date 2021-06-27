27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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Бельгия

22:00

Португалия

Матч не начался
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Бельгия – Португалия: онлайн матча чемпиона Европы в 1/8 финала Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
27 июня, 13:21
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Лидер мирового рейтинга Бельгия одержала в группе три победы и считается фаворитом встречи в Севилье 27 июня, но португальцы выбрались из группы смерти, а Роналду забивает больше всех на турнире

Плей-офф Евро-2020 набирает обороты, и сегодня в Севилье нас ждет захватывающее противостояние между чемпионом Европы Португалией и лидером мирового рейтинга Бельгией. Вот это вывеска у матча! Поединок на "Ла-Картуха" начнется в 22:00. Наш сайт проведет мультимедийную трансляцию со всеми самыми интересными подробностями.

БЕЛЬГИЯ – ПОРТУГАЛИЯ

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Турнирные расклады

На групповом этапе бельгийцы выиграли все три матча и финишировали первыми в квартете В, став одной из трех команд с максимальным показателем. "Красные Дьяволы" разгромили Россию 3:0, затем показали характер в игре с Данией 2:1 и напоследок дожали Финляндию – 2:0.

Португалия прошла групповой этап с большими трудностями, но она выбралась из группы смерти. В первом туре чемпионы разгромили Венгрию (3:0), затем устроили перестрелку с Германией, но проиграли (2:4). Но ничья 2:2 с французами обеспечила пиренейцам третье место.

Станет ли третье место в группе снова фартовым? Ведь именно эта позиция пять лет назад стала плацдармом для захвата европейского трона Роналду и компанией.

Сборная Португалии после победы на Евро-2016
Сборная Португалии после победы на Евро-2016 / Фото: Getty Images

Битва бомбардиров

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду с пятью голами лидирует в гонке снайперов Евро-2020. Также ему принадлежит рекорд по количеству голов в финальных стадиях чемпионатов Европы – 14.

Криштиану Роналду против Матса Хуммельса
Криштиану Роналду против Матса Хуммельса / Фото: Reuters

У бельгийцев Ромелу Лукаку забил на этом Евро три мяча. Здорово выглядел в группе и Кевин де Брейне, на счету которого гол и две передачи.

Форвард сборной Бельгии Лукаку
Форвард сборной Бельгии Лукаку / Фото: Reuters

Интересная статистика

Победная серия Бельгии на чемпионатах Европы длится с учетом квалификации уже 13 матчей. В этих поединках "Красные Дьяволы" наколотили 47 мячей, а пропустили лишь четыре. Команде Роберто Мартинеса осталось выиграть одну встречу, чтобы повторить рекорд сборной Германии, который был установлен в период с 2010 по 2012 год.

На Евро-2020 бельгийцы пропустили лишь раз от Дании, но теперь им нужно сдержать неудержимого Роналду.

Последние 10 матчей

История личных встреч

Соперники впервые встречаются в финальной стадии Евро-2020, но провели шесть матчей в квалификации. Последние два состоялись в рамках отбора к ЧЕ-2008. В Лиссабоне португальцы выиграли 4:0, а Роналду сделал дубль. Затем "избранные" победили со счетом 2:1 в Брюсселе благодаря голу Элдера Поштиги.

Два последних поединка были товарищескими. В марте 2016 года дубль Роналду принес португальцам победу – 2:1. У бельгийцев гол престижа на счету Ромелу Лукаку. Спарринг в Брюсселе в июне 2018-го завершился нулевой ничьей. В 18 матчах у Бельгии пять побед, у Португалии – шесть, а еще семь встреч завершились вничью.

Где смотреть матч Бельгия – Португалия

В прямом эфире поединок в Севилье, начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Что говорят букмекеры

Аналитики FAVBET считают Бельгию небольшим фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу "Красных Дьяволов" – 2.56, на ничью – 3.25, на победу Португалии – 3.10. Самый популярный счет – 1:1 – 5.90.

Смотрите, как ранее Португалия играла с Бельгией

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Вторник, 29 июня
19:00
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22:00
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