27 червня 19:00 Про матч
Нідерланди 0
Чехія 2
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Оце сенсація! Чехія здолала Нідерланди в 1/8 фіналу Євро

Олег Люлька Олег Люлька
27 червня, 20:54
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Чеська збірна сенсаційно обіграла нідерландців з рахунком 2:0, реалізувавши чисельну більшість, і тепер в 1/4 фіналу зустрінеться з улюбленцями мільйонів данцями
Нідерланди залишають Євро-2020
Нідерланди залишають Євро-2020 / Фото: Reuters

Перша сенсація в плей-оф Євро-2020! Збірна Чехії в матчі 1/8 фіналу в Будапешті сьогодні несподівано обіграла одного з претендентів на трофей, команду Нідерландів, з рахунком 2:0.

Визначальний момент матчу стався на 52-й хвилині, коли центральний захисник Нідерландів і Ювентуса де Лігт не дав чеху Шику вийти віч-на-віч з воротарем, схопивши м'яч рукою. Російський арбітр Карасьов спершу показав де Лігту "гірчичник", але після перегляду VAR змінив його на червону картку, залишивши фаворитів поєдинку у меншості.

Відео вилучення де Лігта

Опинившись вдесятьох, Нідерланди вже за чверть години пропустили – після розіграшу кутового, головою ворота "помаранчевої" збірної розстріляв півзахисник празької Славії Голеш.

Відео голу Голеша

А на 80-й хвилині Нідерланди своїм четвертим м'ячем на турнірі добив форвард чехів Патрік Шик.

Відео голу Шика

Нідерланди – Чехія – 0:2
Голи: Голешов, 68, Шик, 80
Нідерланди: Стекеленбург – Думфріс, де Врей, де Лігт, Блінд (Тімбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81) – де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг – Мален (Промес, 57), Депай
Чехія: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калас, Кадержабек – Голеш (Крал, 85), Соучек – Масопуст (Янкто, 79), Барак (Саділек, 90+2), Шевчик (Гложек, 85) – Шик (Кременчик, 90+2)
Попередження: Думфріс – Цоуфал, де Йонг
Вилучення: де Лігт (55, Нідерланди)

Патрік Шик добив Нідерланди
Патрік Шик добив Нідерланди / Фото: Reuters

Отже, на Євро-2020 утворилася перша чвертьфінальна пара. 3 липня в Баку Чехія зіграє з Данією, котра напередодні розгромила Уельс 4:0.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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