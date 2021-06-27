Оце сенсація! Чехія здолала Нідерланди в 1/8 фіналу Євро

Перша сенсація в плей-оф Євро-2020! Збірна Чехії в матчі 1/8 фіналу в Будапешті сьогодні несподівано обіграла одного з претендентів на трофей, команду Нідерландів, з рахунком 2:0.
Визначальний момент матчу стався на 52-й хвилині, коли центральний захисник Нідерландів і Ювентуса де Лігт не дав чеху Шику вийти віч-на-віч з воротарем, схопивши м'яч рукою. Російський арбітр Карасьов спершу показав де Лігту "гірчичник", але після перегляду VAR змінив його на червону картку, залишивши фаворитів поєдинку у меншості.
Відео вилучення де Лігта
Опинившись вдесятьох, Нідерланди вже за чверть години пропустили – після розіграшу кутового, головою ворота "помаранчевої" збірної розстріляв півзахисник празької Славії Голеш.
Відео голу Голеша
А на 80-й хвилині Нідерланди своїм четвертим м'ячем на турнірі добив форвард чехів Патрік Шик.
Відео голу Шика
Нідерланди – Чехія – 0:2
Голи: Голешов, 68, Шик, 80
Нідерланди: Стекеленбург – Думфріс, де Врей, де Лігт, Блінд (Тімбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81) – де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг – Мален (Промес, 57), Депай
Чехія: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калас, Кадержабек – Голеш (Крал, 85), Соучек – Масопуст (Янкто, 79), Барак (Саділек, 90+2), Шевчик (Гложек, 85) – Шик (Кременчик, 90+2)
Попередження: Думфріс – Цоуфал, де Йонг
Вилучення: де Лігт (55, Нідерланди)
Отже, на Євро-2020 утворилася перша чвертьфінальна пара. 3 липня в Баку Чехія зіграє з Данією, котра напередодні розгромила Уельс 4:0.