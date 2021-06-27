Оце сенсація! Чехія здолала Нідерланди в 1/8 фіналу Євро

Чеська збірна сенсаційно обіграла нідерландців з рахунком 2:0, реалізувавши чисельну більшість, і тепер в 1/4 фіналу зустрінеться з улюбленцями мільйонів данцями

Нідерланди залишають Євро-2020 / Фото: Reuters

Перша сенсація в плей-оф Євро-2020! Збірна Чехії в матчі 1/8 фіналу в Будапешті сьогодні несподівано обіграла одного з претендентів на трофей, команду Нідерландів, з рахунком 2:0.

Визначальний момент матчу стався на 52-й хвилині, коли центральний захисник Нідерландів і Ювентуса де Лігт не дав чеху Шику вийти віч-на-віч з воротарем, схопивши м'яч рукою. Російський арбітр Карасьов спершу показав де Лігту "гірчичник", але після перегляду VAR змінив його на червону картку, залишивши фаворитів поєдинку у меншості.

Відео вилучення де Лігта

Опинившись вдесятьох, Нідерланди вже за чверть години пропустили – після розіграшу кутового, головою ворота "помаранчевої" збірної розстріляв півзахисник празької Славії Голеш.

Відео голу Голеша

А на 80-й хвилині Нідерланди своїм четвертим м'ячем на турнірі добив форвард чехів Патрік Шик.

Відео голу Шика

Нідерланди – Чехія – 0:2

Голи: Голешов, 68, Шик, 80

Нідерланди: Стекеленбург – Думфріс, де Врей, де Лігт, Блінд (Тімбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81) – де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг – Мален (Промес, 57), Депай

Чехія: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калас, Кадержабек – Голеш (Крал, 85), Соучек – Масопуст (Янкто, 79), Барак (Саділек, 90+2), Шевчик (Гложек, 85) – Шик (Кременчик, 90+2)

Попередження: Думфріс – Цоуфал, де Йонг

Вилучення: де Лігт (55, Нідерланди)

Патрік Шик добив Нідерланди / Фото: Reuters

Отже, на Євро-2020 утворилася перша чвертьфінальна пара. 3 липня в Баку Чехія зіграє з Данією, котра напередодні розгромила Уельс 4:0.