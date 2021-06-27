27 червня 85’
Нідерланди 0
Чехія 2
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Євро-2020

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Тренер Англії роздрукував гравцям слова гімну перед матчем з Німеччиною

Олег Люлька Олег Люлька
27 червня, 20:18
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Гарет Саутгейт вважає, що емоційне виконання "Боже, бережи королеву" допоможе його команді обіграти німців і вийти на переможця пари Україна – Швеція
Збірна Англії з футболу
Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт роздрукував для своїх футболістів слова державного гімну перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди Німеччини, який відбудеться 29 червня на лондонському стадіоні "Вемблі".

Про це повідомляє The Sun.

Саутгейт вважає, що емоційне виконання "Боже, бережи королеву" разом з публікою на головному стадіоні чемпіонату Європи надихне його команду на перемогу над німцями.

Раніше вболівальники англійської збірної відзначали, що гравці без особливого ентузіазму співали гімн країни, а деякі футболісти стояли й зовсім з закритими ротами.

До речі, напередодні ми писали, що УЄФА підіграє англійцям: Німеччині не дали потренуватися на "Вемблі" перед грою, щоб не нашкодити газону.

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Нагадаємо, що переможець пари Англія – Німеччина в 1/4 фіналу зустрінеться з найкращим у протистоянні Україна – Швеція, які того ж дня, у вівторок, зіграють у Глазго.

Дивіться, як Англія в групі Євро-2020 обіграла Чехію 1:0

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
0:2 (85’)
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22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Вівторок, 29 червня
19:00
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