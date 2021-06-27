Тренер Англії роздрукував гравцям слова гімну перед матчем з Німеччиною

Гарет Саутгейт вважає, що емоційне виконання "Боже, бережи королеву" допоможе його команді обіграти німців і вийти на переможця пари Україна – Швеція

Збірна Англії з футболу / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт роздрукував для своїх футболістів слова державного гімну перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди Німеччини, який відбудеться 29 червня на лондонському стадіоні "Вемблі".

Про це повідомляє The Sun.

Саутгейт вважає, що емоційне виконання "Боже, бережи королеву" разом з публікою на головному стадіоні чемпіонату Європи надихне його команду на перемогу над німцями.

Раніше вболівальники англійської збірної відзначали, що гравці без особливого ентузіазму співали гімн країни, а деякі футболісти стояли й зовсім з закритими ротами.

До речі, напередодні ми писали, що УЄФА підіграє англійцям: Німеччині не дали потренуватися на "Вемблі" перед грою, щоб не нашкодити газону.

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Нагадаємо, що переможець пари Англія – Німеччина в 1/4 фіналу зустрінеться з найкращим у протистоянні Україна – Швеція, які того ж дня, у вівторок, зіграють у Глазго.

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