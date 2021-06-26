Данія знищила Уельс і стала першим чвертьфіналістом Євро

Данці забили чотири сухі м'ячі у ворота Уельсу в 1/8 фіналу і тепер чекають на суперника по наступному раунду Євро з пари Нідерланди – Чехія

Каспер Дольберг забив Уельсу двічі / Фото: Reuters

Прощавай, Бейле! Першим чвертьфіналістом Євро-2020 стала збірна Данії!

У суботу, 26 червня, команда Каспера Х'юлманда, яка після інфаркту у Крістіана Еріксена стала найулюбленішою збірною на турнірі для мільйонів фанів, обіграла в 1/8 фіналу Уельс з рахунком 4:0.

Героєм матчу Данії з валлійцями став нападник Ніцци Каспер Дольберг, який записав до свого активу дубль. На 27-й хвилині 23-річний форвард відзначився шикарним обвідним ударом у нижній кут з-за меж штрафного майданчика.

Відео першого гола Дольберга

А на 48-й хвилині Дольберг зробив рахунок 2:0, покаравши захисника валлійців Вільямса за невдале винесення м'яча від своїх воріт.

Відео другого гола Дольберга

У валлійців нічого не вдавалося. І на 89-й хвилині вони пропустили третій м'яч – відзначився одноклубник Маліновського по Аталанті Йоакім Мехле.

Відео гола Мехле

Закінчував Уельс виступ на Євро-2020 в меншості – за грубий фол проти Мехле пряму червону картку на 90-й хвилині отримав Вілсон.

Відео вилучення Вілсона

І Данія, опинившись у більшості, забила Уельсу ще й четвертий м'яч – в компенсований час це зробив партнер Мессі по Барселоні Мартін Брейтвейт.

Відео четвертого гола Данії

Уельс – Данія – 0:4

Голи: Дольберг, 27, 48, Мехле, 89, Брейтвейт, 90+3

Уельс: Ворд – К. Робертс (Н. Вільямс, 41), Родон, Мефам, Б. Девіс – Моррелл (Вілсон, 60), Аллен – Джеймс (Брукс, 78), Ремсі, Бейл – Мур (Т. Робертс, 78)

Данія: Шмайхель – Крістенсен, К'єр (Андерсен, 77), Вестергор – Стрігер Ларсен (Бойлесен, 76), Хойб'єрг, Ділейні (Єнсен, 60), Мехле – Дамсгор (Нергор, 61), Дольберг, Брейтвейт

Попередження: Родон, Мур, Брукс

Вилучення: Вілсон (90, Уельс)

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Зазначимо, що в 1/4 фіналу Євро-2020, 3 липня в Баку, Данія зіграє з переможцем пари Нідерланди – Чехія, які зустрінуться в Будапешті в неділю.