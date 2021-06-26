26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 1’
Італія 0
Австрія 0
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Євро-2020

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Данія знищила Уельс і стала першим чвертьфіналістом Євро

Олег Люлька Олег Люлька
26 червня, 20:54
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Данці забили чотири сухі м'ячі у ворота Уельсу в 1/8 фіналу і тепер чекають на суперника по наступному раунду Євро з пари Нідерланди – Чехія
Каспер Дольберг забив Уельсу двічі
Каспер Дольберг забив Уельсу двічі / Фото: Reuters

Прощавай, Бейле! Першим чвертьфіналістом Євро-2020 стала збірна Данії!

У суботу, 26 червня, команда Каспера Х'юлманда, яка після інфаркту у Крістіана Еріксена стала найулюбленішою збірною на турнірі для мільйонів фанів, обіграла в 1/8 фіналу Уельс з рахунком 4:0.

Героєм матчу Данії з валлійцями став нападник Ніцци Каспер Дольберг, який записав до свого активу дубль. На 27-й хвилині 23-річний форвард відзначився шикарним обвідним ударом у нижній кут з-за меж штрафного майданчика.

Відео першого гола Дольберга

А на 48-й хвилині Дольберг зробив рахунок 2:0, покаравши захисника валлійців Вільямса за невдале винесення м'яча від своїх воріт.

Відео другого гола Дольберга

У валлійців нічого не вдавалося. І на 89-й хвилині вони пропустили третій м'яч – відзначився одноклубник Маліновського по Аталанті Йоакім Мехле.

Відео гола Мехле

Закінчував Уельс виступ на Євро-2020 в меншості – за грубий фол проти Мехле пряму червону картку на 90-й хвилині отримав Вілсон.

Відео вилучення Вілсона

І Данія, опинившись у більшості, забила Уельсу ще й четвертий м'яч – в компенсований час це зробив партнер Мессі по Барселоні Мартін Брейтвейт.

Відео четвертого гола Данії

Уельс – Данія – 0:4
Голи: Дольберг, 27, 48, Мехле, 89, Брейтвейт, 90+3
Уельс: Ворд – К. Робертс (Н. Вільямс, 41), Родон, Мефам, Б. Девіс – Моррелл (Вілсон, 60), Аллен – Джеймс (Брукс, 78), Ремсі, Бейл – Мур (Т. Робертс, 78)
Данія: Шмайхель – Крістенсен, К'єр (Андерсен, 77), Вестергор – Стрігер Ларсен (Бойлесен, 76), Хойб'єрг, Ділейні (Єнсен, 60), Мехле – Дамсгор (Нергор, 61), Дольберг, Брейтвейт
Попередження: Родон, Мур, Брукс
Вилучення: Вілсон (90, Уельс)

Читайте також: Уельс зробив подарунок Еріксену, який пережив зупинку серця

Зазначимо, що в 1/4 фіналу Євро-2020, 3 липня в Баку, Данія зіграє з переможцем пари Нідерланди – Чехія, які зустрінуться в Будапешті в неділю.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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