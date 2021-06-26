Уельс – Данія: онлайн-трансляція першого матчу плей-офф Євро-2020

Зустріч 1/8 фіналу між командами, що зайняли в своїх групах другі місця, призначена в Амстердамі на 19:00 за київським часом в суботу

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У суботу на чемпіонаті Європи з футболу стартує плей-офф. 16 кращих за підсумками групового турніру команд продовжують боротися тепер на вибування. Дізнавайтеся розклад усіх матчів Євро-2020. Відкривають новий етап збірні Данії та Уельсу.

Поєдинок на арені імені Йохана Кройффа в столиці Нідерландів стартує о 19:00 за київським часом. Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фотографіями і відео кращих моментів.

Онлайн Данія – Уельс

Шлях на турнірі. Збірна Уельсу путівку до плей-оф заробила вже після двох турів групи А, звівши внічию зустріч зі швейцарцями (1:1) і розібравшись зі слабкими турками (2:0). Та й в дуелі за перемогу в квартеті Гарет Бейл і компанія зробили італійцями опір (0:1).

Данці ж, навпаки, заскочили в останній вагон. На своєму стадіоні в Копенгагені вони поступилися фінам (0:1) і бельгійцям (1:2), але потім відірвалися на росіянах (4:1). Так що скандинави навіть з трьома очками змогли стати другими в групі В. Згадаймо, як данці розгромили збірну Росії і допомогли українцям вийти до плей-оф:

До речі, вчора Еріксен після операції на серці прийшов на тренування збірної Данії.

Рефері матчу – 37-річний німець Даніель Зіберт. На груповому етапі він судив матчі Шотландія – Чехія (0:2) і Швеція – Словаччина (1:0), призначивши вирішальний пенальті на 77-й хвилині.

Особисті зустрічі. Цікаво, що в 10 очних "побаченнях" конкуренти за путівку до чвертьфіналу ніколи не грали внічию. Шість разів гору брали скандинави, чотири – британці.

Де дивитися. На українському телебаченні дуель Уельс – Данія покажуть обидва профільні канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Старт прямої трансляції – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET перевагу віддають збірної Данії, коефіцієнт на її перемогу – 1.91, на нічию в основний час – 3.30, на успіх Уельсу – 4.95. Швидше за все, суперники заб'ють два м'ячі, але найпопулярніший рахунок – 0:1 (4.85).

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Дивіться, як валлійці переграли турків у другому турі: