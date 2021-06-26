26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Євро-2020

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Уельс – Данія: онлайн-трансляція першого матчу плей-офф Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 червня, 10:27
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Зустріч 1/8 фіналу між командами, що зайняли в своїх групах другі місця, призначена в Амстердамі на 19:00 за київським часом в суботу
/ Фото: REUTERS

У суботу на чемпіонаті Європи з футболу стартує плей-офф. 16 кращих за підсумками групового турніру команд продовжують боротися тепер на вибування. Дізнавайтеся розклад усіх матчів Євро-2020. Відкривають новий етап збірні Данії та Уельсу.

Поєдинок на арені імені Йохана Кройффа в столиці Нідерландів стартує о 19:00 за київським часом. Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фотографіями і відео кращих моментів.

Онлайн Данія – Уельс

Шлях на турнірі. Збірна Уельсу путівку до плей-оф заробила вже після двох турів групи А, звівши внічию зустріч зі швейцарцями (1:1) і розібравшись зі слабкими турками (2:0). Та й в дуелі за перемогу в квартеті Гарет Бейл і компанія зробили італійцями опір (0:1).

Данці ж, навпаки, заскочили в останній вагон. На своєму стадіоні в Копенгагені вони поступилися фінам (0:1) і бельгійцям (1:2), але потім відірвалися на росіянах (4:1). Так що скандинави навіть з трьома очками змогли стати другими в групі В. Згадаймо, як данці розгромили збірну Росії і допомогли українцям вийти до плей-оф:

До речі, вчора Еріксен після операції на серці прийшов на тренування збірної Данії.

Рефері матчу – 37-річний німець Даніель Зіберт. На груповому етапі він судив матчі Шотландія – Чехія (0:2) і Швеція – Словаччина (1:0), призначивши вирішальний пенальті на 77-й хвилині.

Особисті зустрічі. Цікаво, що в 10 очних "побаченнях" конкуренти за путівку до чвертьфіналу ніколи не грали внічию. Шість разів гору брали скандинави, чотири – британці.

Де дивитися. На українському телебаченні дуель Уельс – Данія покажуть обидва профільні канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Старт прямої трансляції – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET перевагу віддають збірної Данії, коефіцієнт на її перемогу – 1.91, на нічию в основний час – 3.30, на успіх Уельсу – 4.95. Швидше за все, суперники заб'ють два м'ячі, але найпопулярніший рахунок – 0:1 (4.85).

Вашій увазі – всі автоголи Євро-2020: парад восьми нещасть.

Дивіться, як валлійці переграли турків у другому турі:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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Понеділок, 28 червня
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