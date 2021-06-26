26 червня 65’
Уельс 0
Данія 2
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Уельс – Данія: відео голів та огляд першого матчу 1/8 на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
26 червня, 20:02
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У першому матчі плей-оф в Амстердамі данці зійшлися з півфіналістом минулого чемпіонату Уельсом і повели в першому таймі
Збірна Уельсу проти Данії в 1/8 Євро-2020
Збірна Уельсу проти Данії в 1/8 Євро-2020 / Фото: Reuters

Данія витворила щось неймовірне на груповому етапі і стала першою командою в історії Євро, яка вийшла до плей-оф після двох поразок на старті. До 1/8 датчан вивів розгром Росії (4:1), а тепер в Амстердамі вони зіткнулися з Уельсом, який боровся за лідерство в групі А з потужною Італією, але зайняв друге місце в квартеті.

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Багатостраждальні данці відкрили рахунок на 27-й хвилині – Дольберг з-за меж штрафного пальнув точно в дальній нижній кут. VAR перевірив гол, але причепитися було ні до чого.

До кінця першого тайму сіверяни могли забити ще, але після удару Мехлу Ворд кінчиками пальців виніс м'яч за лицьову.

А вже на початку другого тайму Данія подвоїла рахунок: Брейтуейт на 48-й хвилині прорвався в штрафну по правому флангу, прострілив у воротарський. Вільямс вибив м'яч, але прямо в ноги Дольбергу, який розстріляв ворота Уорда – 2:0.

Нагадаємо, що Данія вважалася другим фаворитом своєї групи після Бельгії. але реанімація Еріксена в матчі з Фінляндією (0:1) вибила її з колії, а потім була упущена перемога над бельгійцями (1:2).

А після ганебного розгрому від Данії капітан РФ не вибирав виразів.

Дивіться, як збірна Данії розгромила Росію на Євро-2020

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
0:2 (65’)
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Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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