Уельс – Данія: відео голів та огляд першого матчу 1/8 на Євро-2020

У першому матчі плей-оф в Амстердамі данці зійшлися з півфіналістом минулого чемпіонату Уельсом і повели в першому таймі

Збірна Уельсу проти Данії в 1/8 Євро-2020 / Фото: Reuters

Данія витворила щось неймовірне на груповому етапі і стала першою командою в історії Євро, яка вийшла до плей-оф після двох поразок на старті. До 1/8 датчан вивів розгром Росії (4:1), а тепер в Амстердамі вони зіткнулися з Уельсом, який боровся за лідерство в групі А з потужною Італією, але зайняв друге місце в квартеті.

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Багатостраждальні данці відкрили рахунок на 27-й хвилині – Дольберг з-за меж штрафного пальнув точно в дальній нижній кут. VAR перевірив гол, але причепитися було ні до чого.

До кінця першого тайму сіверяни могли забити ще, але після удару Мехлу Ворд кінчиками пальців виніс м'яч за лицьову.

А вже на початку другого тайму Данія подвоїла рахунок: Брейтуейт на 48-й хвилині прорвався в штрафну по правому флангу, прострілив у воротарський. Вільямс вибив м'яч, але прямо в ноги Дольбергу, який розстріляв ворота Уорда – 2:0.

Нагадаємо, що Данія вважалася другим фаворитом своєї групи після Бельгії. але реанімація Еріксена в матчі з Фінляндією (0:1) вибила її з колії, а потім була упущена перемога над бельгійцями (1:2).

А після ганебного розгрому від Данії капітан РФ не вибирав виразів.

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