Уельс зробив подарунок Еріксену, який пережив зупинку серця

Гарет Бейл і його партнери по валлійської команді передали для данського півзахисника футболку з автографами і побажаннями якнайшвидшого відновлення

Уельс зробив подарунок данцеві Еріксену / Фото: Reuters

Футболісти збірної Уельсу підготували подарунок для півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена. Перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Амстердамі вони передали данцям футболку своєї збірної з номером 10, автографами всіх своїх гравців і побажаннями здоров'я Еріксену.

Нагадаємо, 12 червня в кінці першого тайму матчу Євро-2020 між командами Фінляндії та Данії Еріксен впав на газон і не зміг піднятися. Спортсмену надавали екстрену допомогу на полі протягом близько 15 хвилин, потім його відвезли до лікарні. Пізніше з'ясувалося, що у півзахисника Інтера був серцевий напад. Гра була перервана і відновилася через півтори години, за її підсумками збірна Данії програла з рахунком 0:1.

Крістіан Еріксен подякував фанатам за підтримку / Фото: Instagram, REUTERS

Потім Данія поступилася і Бельгії, але після цього розгромила Росію і сьогодні назабивала голів і в ворота Уельсу.

Тим часом 29-річний Еріксен вже виписався з лікарні, де йому було встановлено кардіовертер-дефібрилятор серця, і відвідав тренування партнерів по збірній Данії.