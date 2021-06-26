Уельс зробив подарунок Еріксену, який пережив зупинку серця

Футболісти збірної Уельсу підготували подарунок для півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена. Перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Амстердамі вони передали данцям футболку своєї збірної з номером 10, автографами всіх своїх гравців і побажаннями здоров'я Еріксену.
Нагадаємо, 12 червня в кінці першого тайму матчу Євро-2020 між командами Фінляндії та Данії Еріксен впав на газон і не зміг піднятися. Спортсмену надавали екстрену допомогу на полі протягом близько 15 хвилин, потім його відвезли до лікарні. Пізніше з'ясувалося, що у півзахисника Інтера був серцевий напад. Гра була перервана і відновилася через півтори години, за її підсумками збірна Данії програла з рахунком 0:1.
Потім Данія поступилася і Бельгії, але після цього розгромила Росію і сьогодні назабивала голів і в ворота Уельсу.
Тим часом 29-річний Еріксен вже виписався з лікарні, де йому було встановлено кардіовертер-дефібрилятор серця, і відвідав тренування партнерів по збірній Данії.