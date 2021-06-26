26 червня 81’
Уельс 0
Данія 2
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Уельс зробив подарунок Еріксену, який пережив зупинку серця

Олег Люлька Олег Люлька
26 червня, 20:22
Копіювати лінк
Гарет Бейл і його партнери по валлійської команді передали для данського півзахисника футболку з автографами і побажаннями якнайшвидшого відновлення
Уельс зробив подарунок данцеві Еріксену
Уельс зробив подарунок данцеві Еріксену / Фото: Reuters

Футболісти збірної Уельсу підготували подарунок для півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена. Перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Амстердамі вони передали данцям футболку своєї збірної з номером 10, автографами всіх своїх гравців і побажаннями здоров'я Еріксену.

Нагадаємо, 12 червня в кінці першого тайму матчу Євро-2020 між командами Фінляндії та Данії Еріксен впав на газон і не зміг піднятися. Спортсмену надавали екстрену допомогу на полі протягом близько 15 хвилин, потім його відвезли до лікарні. Пізніше з'ясувалося, що у півзахисника Інтера був серцевий напад. Гра була перервана і відновилася через півтори години, за її підсумками збірна Данії програла з рахунком 0:1.

Крістіан Еріксен подякував фанатам за підтримку
Крістіан Еріксен подякував фанатам за підтримку / Фото: Instagram, REUTERS

Потім Данія поступилася і Бельгії, але після цього розгромила Росію і сьогодні назабивала голів і в ворота Уельсу.

Тим часом 29-річний Еріксен вже виписався з лікарні, де йому було встановлено кардіовертер-дефібрилятор серця, і відвідав тренування партнерів по збірній Данії.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
0:2 (81’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

36км

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти