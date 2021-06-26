26 июня 19:00
Уэльс 0
Дания 4
26 июня 1’
Италия 0
Австрия 0
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
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Евро-2020

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Дания уничтожила Уэльс и стала первым четвертьфиналистом Евро

Олег Люлька Олег Люлька
26 июня, 20:54
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Датчане забили четыре безответных мяча в ворота Уэльса в 1/8 финала и теперь ждут соперника по следующему раунду Евро из пары Нидерланды – Чехия
Каспер Дольберг забил Уэльсу дважды
Каспер Дольберг забил Уэльсу дважды / Фото: Reuters

Прощай, Бейл! Первым четвертьфиналистом Евро-2020 стала сборная Дании!

В субботу, 26 июня, команда Каспера Хьюлманда, которая после инфаркта у Кристиана Эриксена стала самой любимой сборной на турнире для миллионов фанов, обыграла в 1/8 финала Уэльс со счетом 4:0.

Героем матча Дании с валлийцами стал нападающий Ниццы Каспер Дольберг, записавший в своей актив дубль. На 27-й минуте 23-летний форвард отличился шикарным обводящим ударом в нижний угол из-за пределов штрафной площадки.

Видео первого гола Дольберга

А на 48-й минуте Дольберг сделал счет 2:0, наказав защитника валлийцев Уильямса за неудачный вынос мяч от своих ворот.

Видео второго гола Дольберга

У валлийцев ничего не получалось. И на 89-й минуте они пропустили третий мяч – отличился одноклубник Малиновского по Аталанте Йоаким Мехле.

Видео гола Мехле

Заканчивал Уэльс выступление на Евро-2020 в меньшинстве – за грубый фол против Мехле прямую красную карточку на 90-й минуте получил Уилсон.

Видео удаления Уилсона

И Дания, оказавшись в большинстве, забила Уэльсу еще и четвертый мяч – в компенсированное время это сделал партнер Месси по Барселоне Мартин Брейтуэйт.

Видео четвертого гола Дании

Уэльс – Дания – 0:4
Голы: Дольберг, 27, 48, Мехле, 89, Брейтуэйт, 90+3
Уэльс: Уорд – К. Робертс (Н. Уильямс, 41), Родон, Мефам, Б. Дэвис – Моррелл (Уилсон, 60), Аллен – Джеймс (Брукс, 78), Рэмси, Бэйл – Мур (Т. Робертс, 78)
Дания: Шмайхель – Кристенсен, Кьер (Андерсен, 77), Вестергор – Стригер Ларсен (Бойлесен, 76), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 60), Мехле – Дамсгор (Нергор, 61), Дольберг, Брейтуэйт
Предупреждения: Родон, Мур, Брукс
Удаление: Уилсон (90, Уэльс)

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Отметим, что в 1/4 финала Евро-2020, 3 июля в Баку, Дания сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия, которые встретятся в Будапеште в воскресенье.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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