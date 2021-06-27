Мурашки по шкірі! Збірну Данії зустріли вдома після розгрому Уельсу

Збірну Данії зустрічали як національних героїв після повернення з Амстердама, де вона напередодні розгромила Уельс 4:0 і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020.
Читайте також: Данія встановила божевільний рекорд чемпіонатів Європи
Тисячі фанатів зібралися під готелем данської збірної в місті Гельсінгер, відомому як місце дії п'єси Вільяма Шекспіра "Гамлет, принц данський".
Під оплески уболівальників гравці і тренер перебиралися з автобуса до готелю, а потім кожен футболіст по черзі виходив на балкончик, зриваючи овації торсиди. Відчуття, ніби Данія вже виграла Євро-2020, повторивши сенсаційне досягнення 1992 року.
Найгарячіші оплески дісталися тренеру збірної Данії Касперу Х'юлманду і його тезці форварду Касперу Дольбергу, який забив два м'ячі у ворота Уельсу.
Нагадаємо, що Газпром приготував гроші на придбання героя матчу Данія – Уельс. Зеніт має намір купити Дольберга у Ніцци. Правда, після такої гри форварда доведеться розщедритися.
Дивіться, як Данія розгромила в 1/8 фіналу Уельс 4:0