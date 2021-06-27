27 червня 39’
Нідерланди 0
Чехія 0
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Мурашки по шкірі! Збірну Данії зустріли вдома після розгрому Уельсу

Олег Люлька Олег Люлька
27 червня, 19:13
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Футболістам і тренеру данської команди після повернення з Амстердама, де вони здолали валлійців в 1/8 фіналу, аплодували так, немов вони вже виграли Євро
Герой збірної Данії Каспер Дольберг
Герой збірної Данії Каспер Дольберг / Фото: Instagram

Збірну Данії зустрічали як національних героїв після повернення з Амстердама, де вона напередодні розгромила Уельс 4:0 і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020.

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Тисячі фанатів зібралися під готелем данської збірної в місті Гельсінгер, відомому як місце дії п'єси Вільяма Шекспіра "Гамлет, принц данський".

Під оплески уболівальників гравці і тренер перебиралися з автобуса до готелю, а потім кожен футболіст по черзі виходив на балкончик, зриваючи овації торсиди. Відчуття, ніби Данія вже виграла Євро-2020, повторивши сенсаційне досягнення 1992 року.

Найгарячіші оплески дісталися тренеру збірної Данії Касперу Х'юлманду і його тезці форварду Касперу Дольбергу, який забив два м'ячі у ворота Уельсу.

Нагадаємо, що Газпром приготував гроші на придбання героя матчу Данія – Уельс. Зеніт має намір купити Дольберга у Ніцци. Правда, після такої гри форварда доведеться розщедритися.

Дивіться, як Данія розгромила в 1/8 фіналу Уельс 4:0

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
0:0 (39’)
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Понеділок, 28 червня
19:00
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22:00
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Вівторок, 29 червня
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