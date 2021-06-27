Мурашки по шкірі! Збірну Данії зустріли вдома після розгрому Уельсу

Футболістам і тренеру данської команди після повернення з Амстердама, де вони здолали валлійців в 1/8 фіналу, аплодували так, немов вони вже виграли Євро

Герой збірної Данії Каспер Дольберг / Фото: Instagram

Збірну Данії зустрічали як національних героїв після повернення з Амстердама, де вона напередодні розгромила Уельс 4:0 і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020.

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Тисячі фанатів зібралися під готелем данської збірної в місті Гельсінгер, відомому як місце дії п'єси Вільяма Шекспіра "Гамлет, принц данський".

Під оплески уболівальників гравці і тренер перебиралися з автобуса до готелю, а потім кожен футболіст по черзі виходив на балкончик, зриваючи овації торсиди. Відчуття, ніби Данія вже виграла Євро-2020, повторивши сенсаційне досягнення 1992 року.

Найгарячіші оплески дісталися тренеру збірної Данії Касперу Х'юлманду і його тезці форварду Касперу Дольбергу, який забив два м'ячі у ворота Уельсу.

Нагадаємо, що Газпром приготував гроші на придбання героя матчу Данія – Уельс. Зеніт має намір купити Дольберга у Ніцци. Правда, після такої гри форварда доведеться розщедритися.

Дивіться, як Данія розгромила в 1/8 фіналу Уельс 4:0