Як "помаранчеві" стали червоними: Нідерланди встановили антирекорд Євро

Збірна Чехії сенсаційно обіграла Нідерланди в 1/8 фіналу Євро-2020. Більшу частину другого тайму нідерландці грали в меншості. На 55-й хвилині Маттейс де Лігт отримав пряму червону картку за фол останньої надії.
Вилучення футболіста стало для Нідерландів четвертим в історії турніру. За цим показником голландська команда встановила антирекорд чемпіонатів Європи. Що цікаво, всі червоні картки "помаранчеві" отримували в матчах з чехами.
На Євро-1976 арбітри вилучили двох гравців збірної Нідерландів в грі з Чехословаччиною, а в 2004 році одного в матчі з Чехією.
Чехія вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи, де зіграє з Данією. Ця зустріч пройде 3 липня в Баку.
Сьогодні визначиться ще один чвертьфіналіст. Дивіться онлайн матчу Бельгія – Португалія.