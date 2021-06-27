Як "помаранчеві" стали червоними: Нідерланди встановили антирекорд Євро

За всю історію чемпіонатів Європи нідерландські футболісти чотири рази були вилучені з поля по ходу матчу – більше червоних карток не отримував ніхто

Маттейс де Лігт зупиняє м'яч рукою - за це він отримає червону картку / Фото: Getty Images

Збірна Чехії сенсаційно обіграла Нідерланди в 1/8 фіналу Євро-2020. Більшу частину другого тайму нідерландці грали в меншості. На 55-й хвилині Маттейс де Лігт отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

Вилучення футболіста стало для Нідерландів четвертим в історії турніру. За цим показником голландська команда встановила антирекорд чемпіонатів Європи. Що цікаво, всі червоні картки "помаранчеві" отримували в матчах з чехами.

На Євро-1976 арбітри вилучили двох гравців збірної Нідерландів в грі з Чехословаччиною, а в 2004 році одного в матчі з Чехією.

Чехія вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи, де зіграє з Данією. Ця зустріч пройде 3 липня в Баку.

Сьогодні визначиться ще один чвертьфіналіст. Дивіться онлайн матчу Бельгія – Португалія.