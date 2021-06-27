Как "оранжевые" стали красными: Нидерланды установили антирекорд Евро

Сборная Чехии сенсационно обыграла Нидерланды в 1/8 финала Евро-2020. Большую часть второго тайма нидерландцы играли в меньшинстве. На 55-й минуте Маттейс де Лигт получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
Удаление футболиста стало для Нидерландов четвертым в истории турнира. По этому показателю голландская команда установила антирекорд чемпионатов Европы. Что интересно, все красные карточки "оранжевые" получали в матчах с чехами.
На Евро-1976 арбитры удалили двух игроков сборной Нидерландов в игре с Чехословакией, а в 2004 году одного в матче с Чехией.
Чехия вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет с Данией. Эта встреча пройдет 3 июля в Баку.
Сегодня определится еще один четвертьфиналист. Смотрите онлайн матча Бельгия – Португалия.