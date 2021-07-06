6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
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Ярмоленко під пальмою: як "король" відпочиває після Євро

Олег Люлька Олег Люлька
6 липня, 11:43
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Лідер збірної України після вильоту з чемпіонату Європи махнув з партнерами по національній команді до Чорногорїю – у них там риба плаває просто під ногами
Андрій Ярмоленко. Колаж - "Сьогодні"
Андрій Ярмоленко. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram

Футболісти збірної України не втомилися один від одного під час Євро-2020 і після вильоту з турніру вирішили провести ще трохи часу разом. Зокрема, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Роман Безус зі своїми дружинами вирушили до Чорногорії.

Місцем відпочинку компанія обрала містечко Херцег-Нови на березі Которської затоки Адріатичного моря, яке через круті стежини і сходи називають "містом тисячі сходинок".

  • "Друзі!" – підписав знімок під пальмою Андрій Ярмоленко у себе в Instagram.

Цікаво, що в коментарях під фото виявилося чимало уболівальників турецьких клубів.

"Переходь до Фенербахче!" – пишуть одні

"Переходь до Галатасараю, король!" – вмовляють Андрія інші

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Раніше з'явилася інформація, що Галатасарай пропонує Ярмоленку 2,5 млн євро на рік, Фенербахче – 3 млн, притому що у Вест Гемі його річна зарплата чистими становить 3,5 млн євро. Чи є сенс погоджуватися на зниження?

Дивіться, чим харчуються Ярмоленко і його друзі в Чорногорії

Зазначимо, в Чорногорії в українських збірників риба плаває просто під ногами.

Ось як добре в Чорногорії Сергію Сидорчуку і його дружині Ганні:

Нагадаємо, кривдниця збірної України Англія в півфіналі Євро 7 липня зустрінеться з Данією. А 6 липня на "Вемблі" грають Італія та Іспанія.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
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