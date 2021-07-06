Ярмоленко під пальмою: як "король" відпочиває після Євро

Лідер збірної України після вильоту з чемпіонату Європи махнув з партнерами по національній команді до Чорногорїю – у них там риба плаває просто під ногами

Андрій Ярмоленко. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram

Футболісти збірної України не втомилися один від одного під час Євро-2020 і після вильоту з турніру вирішили провести ще трохи часу разом. Зокрема, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Роман Безус зі своїми дружинами вирушили до Чорногорії.

Місцем відпочинку компанія обрала містечко Херцег-Нови на березі Которської затоки Адріатичного моря, яке через круті стежини і сходи називають "містом тисячі сходинок".

"Друзі!" – підписав знімок під пальмою Андрій Ярмоленко у себе в Instagram.

Цікаво, що в коментарях під фото виявилося чимало уболівальників турецьких клубів.

"Переходь до Фенербахче!" – пишуть одні

"Переходь до Галатасараю, король!" – вмовляють Андрія інші

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Раніше з'явилася інформація, що Галатасарай пропонує Ярмоленку 2,5 млн євро на рік, Фенербахче – 3 млн, притому що у Вест Гемі його річна зарплата чистими становить 3,5 млн євро. Чи є сенс погоджуватися на зниження?

Дивіться, чим харчуються Ярмоленко і його друзі в Чорногорії

Зазначимо, в Чорногорії в українських збірників риба плаває просто під ногами.

Ось як добре в Чорногорії Сергію Сидорчуку і його дружині Ганні:

Нагадаємо, кривдниця збірної України Англія в півфіналі Євро 7 липня зустрінеться з Данією. А 6 липня на "Вемблі" грають Італія та Іспанія.