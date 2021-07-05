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Названа зарплата Ярмоленка в Туреччині: на таку може і не погодитися

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 16:06
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У лондонському Вест Гемі Андрій отримує більше – спокусити його на переїзд до турецького чемпіонату може хіба що перспектива більшого ігрового часу
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Андрію Ярмоленку доведеться погодитися на зниження зарплати в разі прощання з Вест Гемом і укладання контракту з одним із турецьких клубів.

За даними Haber365, Галатасарай, знаменитий тренер якого Фатіх Терім зацікавлений в українцеві, готовий дати Андрію зарплату в 2,5 млн євро на рік.

А інший стамбульський клуб, Фенербахче, що також включився в боротьбу за 31-річного українського вінгера, пропонує йому річний оклад в 3 млн євро плюс бонуси.

Однак у Лондоні Ярмоленко отримує більше – близько 7 млн євро на рік до відрахування податків (3,5 млн євро чистими). Отже, спокусити його на переїзд до Туреччини може хіба що перспектива більшого ігрового часу.

До того ж, не варто забувати, що бажаючим обзавестися Андрієм Ярмоленко потрібно домовитися ще й з Вест Гемом, з яким в українця залишається рік контракту. "Молотобойці", за яких Андрій майже не грав через травми і недовіру коуча Девіда Моєса, хотіли б виручити за ексдинамівця 5 млн євро.

Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи
Андрій Ярмоленко серед найкращих гравців чемпіонату Європи / Фото: Reuters

Сам Ярмоленко недавно заявив, що пов'язує майбутнє своєї сім'ї з Києвом.

На Євро-2020 Андрій відзначився двома голами і двома результативними передачами.

Дивіться божевільний гол Ярмоленка Нідерландам

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І
Г
О
1
Англія
3
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7
2
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3
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4
3
Хорватія
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4
Шотландія
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1
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Г
О
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3
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2
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5
3
Словаччина
3
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3
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Польща
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5
2
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