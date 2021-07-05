Названа зарплата Ярмоленка в Туреччині: на таку може і не погодитися

Андрію Ярмоленку доведеться погодитися на зниження зарплати в разі прощання з Вест Гемом і укладання контракту з одним із турецьких клубів.
За даними Haber365, Галатасарай, знаменитий тренер якого Фатіх Терім зацікавлений в українцеві, готовий дати Андрію зарплату в 2,5 млн євро на рік.
А інший стамбульський клуб, Фенербахче, що також включився в боротьбу за 31-річного українського вінгера, пропонує йому річний оклад в 3 млн євро плюс бонуси.
Однак у Лондоні Ярмоленко отримує більше – близько 7 млн євро на рік до відрахування податків (3,5 млн євро чистими). Отже, спокусити його на переїзд до Туреччини може хіба що перспектива більшого ігрового часу.
До того ж, не варто забувати, що бажаючим обзавестися Андрієм Ярмоленко потрібно домовитися ще й з Вест Гемом, з яким в українця залишається рік контракту. "Молотобойці", за яких Андрій майже не грав через травми і недовіру коуча Девіда Моєса, хотіли б виручити за ексдинамівця 5 млн євро.
Сам Ярмоленко недавно заявив, що пов'язує майбутнє своєї сім'ї з Києвом.
На Євро-2020 Андрій відзначився двома голами і двома результативними передачами.
Дивіться божевільний гол Ярмоленка Нідерландам