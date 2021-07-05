Ярмоленко обурив англійську пресу після матчу Євро

Британці вирішили перемити кісточки вінгера Вест Гема за те, що він не дозволив Роману Яремчуку подати руку Гаррі Магуайру під час гри в Римі

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На чемпіонаті Європи залишилося всього чотири команди. Поки англійці готуються до півфіналу зі збірною Данії, їх преса згадує попередній матч – з українцями. Зокрема, "розкопали" епізод з порушенням правил Романом Яремчуком проти Гаррі Магуайр, а крайнім зробили Андрія Ярмоленко.

Напередодні Ярмоленко в збірній Англії знайшов одного-перебіжчика і подарував йому футболку.

Видання The Sun дорікає гравцю Вест Гема за неналежну поведінку. Нагадаємо, Яремчук сфолив проти Магуайра, і той явно "домалював" порушення. Спочатку Роман обурився поведінкою суперника, але потім вирішив подати йому руку, щоб Гаррі встав. Однак в цей момент втрутився Ярмоленко і відштовхнув партнера від англійця. Мовляв, нема чого з ним панькатися.

Поведінку Андрія назвали дивним, вважаючи, що гра Магуайра доводила лідерів української атаки до сказу. Тим більше, настрій в стані "синьо-жовтих" був невеселим.

Напередодні Ярмоленко назвав причину розгрому від Англії.

Можливо, Андрій не дуже переживає, що про нього подумають на Туманному Альбіоні, оскільки збирається покинути Прем'єр-лігу. У Вест Гемі він лише іноді виходить на заміну. Зараз же його сватають в турецькі клуби.

Нагадаємо, англійці з помилкою написали прізвище Ярмоленка, хоча він три роки грає в АПЛ.

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