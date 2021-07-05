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Ярмоленко обурив англійську пресу після матчу Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
5 липня, 09:20
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Британці вирішили перемити кісточки вінгера Вест Гема за те, що він не дозволив Роману Яремчуку подати руку Гаррі Магуайру під час гри в Римі
/ Фото: Reuters

На чемпіонаті Європи залишилося всього чотири команди. Поки англійці готуються до півфіналу зі збірною Данії, їх преса згадує попередній матч – з українцями. Зокрема, "розкопали" епізод з порушенням правил Романом Яремчуком проти Гаррі Магуайр, а крайнім зробили Андрія Ярмоленко.

Напередодні Ярмоленко в збірній Англії знайшов одного-перебіжчика і подарував йому футболку.

Видання The Sun дорікає гравцю Вест Гема за неналежну поведінку. Нагадаємо, Яремчук сфолив проти Магуайра, і той явно "домалював" порушення. Спочатку Роман обурився поведінкою суперника, але потім вирішив подати йому руку, щоб Гаррі встав. Однак в цей момент втрутився Ярмоленко і відштовхнув партнера від англійця. Мовляв, нема чого з ним панькатися.

Поведінку Андрія назвали дивним, вважаючи, що гра Магуайра доводила лідерів української атаки до сказу. Тим більше, настрій в стані "синьо-жовтих" був невеселим.

Напередодні Ярмоленко назвав причину розгрому від Англії.

Можливо, Андрій не дуже переживає, що про нього подумають на Туманному Альбіоні, оскільки збирається покинути Прем'єр-лігу. У Вест Гемі він лише іноді виходить на заміну. Зараз же його сватають в турецькі клуби.

Нагадаємо, англійці з помилкою написали прізвище Ярмоленка, хоча він три роки грає в АПЛ.

Дивіться огляд останнього матчу збірної України на Євро:

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E
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#
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І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
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Бельгія
3
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9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
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3
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6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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