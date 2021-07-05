6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Ярмоленко возмутил английскую прессу после матча Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
5 июля, 09:20
Копировать ссылку
Британцы решили перемыть косточки вингеру Вест Хэма за то, что он не позволил Роману Яремчуку подать руку Гарри Магуайру во время игры в Риме
Андрей Ярмоленко, сборная Украины
Андрей Ярмоленко, сборная Украины / Фото: Reuters

На чемпионате Европы осталось всего четыре команды. Пока англичане готовятся к полуфиналу со сборной Дании, их пресса вспоминает предыдущий матч – с украинцами. В частности, "раскопали" эпизод с нарушением правил Романом Яремчуком против Гарри Магуайра, а крайним сделали Андрея Ярмоленко.

Накануне Ярмоленко в сборной Англии нашел друга-перебежчика и подарил ему футболку.

Издание The Sun упрекает игрока Вест Хэма за неподобающее поведение. Напомним, Яремчук сфолил против Магуайра, и тот явно "дорисовал" нарушение. Сначала Роман возмутился поведением соперника, но затем решил подать ему руку, чтобы Гарри встал. Однако в этот момент вмешался Ярмоленко и оттолкнул партнера от англичанина. Мол, нечего с ним панькаться.

Поведение Андрея назвали странным и посчитали, что игра Магуайра приводила лидеров украинской атаки в бешенство. Тем более, настроение в стане "сине-желтых" было невеселым.

Накануне Ярмоленко назвал причину разгрома от Англии.

Возможно, Андрей не слишком переживает о том, что о нем подумают на Туманном Альбионе, поскольку собирается покинуть Премьер-лигу. В Вест Хэме он лишь иногда выходит на замену. Сейчас же его сватают в турецкие клубы.

Напомним, англичане с ошибкой написали фамилию Ярмоленко, хотя он три года играет в АПЛ.

Смотрите обзор последнего матча сборной Украины на Евро:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной

53 900 м
Александр Зинченко
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять