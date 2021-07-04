Ярмоленко в збірній Англії знайшов одного-перебіжчика і подарував йому футболку

Після чвертьфіналу чемпіонату Європи в Римі капітан української команди Андрій Ярмоленко віддав сувенір партнеру по Вест Гему Деклану Райсу

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Поразка збірної України в плей-оф Євро-2020 залишила неприємний осад. Наприклад, ексгравець збірної Росії висловив Шевченко претензії за матч Україна – Англія. Проте, життя триває, і футболісти це усвідомлюють.

Вінгер "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко після поєдинку в Римі поспілкувався зі своїм молодим одноклубником Декланом Райсом. 22-річний півзахисник Вест Гема отримав від капітана збірної України в подарунок футболку. Наш гравець також похвалився цією фотографією в Instagram.

Незважаючи на те, що Деклан виступає за досить скромний Вест Гем, який ще рік тому боровся за виживання, його вважають найкращим в Англії на позиції хавбека. В системі "молотобійців" він перебуває вже сім років.

Цікаво, що Райс виступав за юнацькі та молодіжні збірні Ірландії, але в 2019 році прийняв запрошення англійців грати за їх національну збірну. ФІФА схвалила цей перехід, і в 20 років він дебютував за "трьох левів".

Тим часом Зінченко заговорив українською після поразки Англії. Поки що в соцмережах і з помилками.

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