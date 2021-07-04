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Ярмоленко в збірній Англії знайшов одного-перебіжчика і подарував йому футболку

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
4 липня, 15:15
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Після чвертьфіналу чемпіонату Європи в Римі капітан української команди Андрій Ярмоленко віддав сувенір партнеру по Вест Гему Деклану Райсу
/ Фото: Reuters

Поразка збірної України в плей-оф Євро-2020 залишила неприємний осад. Наприклад, ексгравець збірної Росії висловив Шевченко претензії за матч Україна – Англія. Проте, життя триває, і футболісти це усвідомлюють.

Вінгер "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко після поєдинку в Римі поспілкувався зі своїм молодим одноклубником Декланом Райсом. 22-річний півзахисник Вест Гема отримав від капітана збірної України в подарунок футболку. Наш гравець також похвалився цією фотографією в Instagram.

Незважаючи на те, що Деклан виступає за досить скромний Вест Гем, який ще рік тому боровся за виживання, його вважають найкращим в Англії на позиції хавбека. В системі "молотобійців" він перебуває вже сім років.

Цікаво, що Райс виступав за юнацькі та молодіжні збірні Ірландії, але в 2019 році прийняв запрошення англійців грати за їх національну збірну. ФІФА схвалила цей перехід, і в 20 років він дебютував за "трьох левів".

Тим часом Зінченко заговорив українською після поразки Англії. Поки що в соцмережах і з помилками.

Дивіться, як обговорювали минулий день на телеканалах "Футбол":

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І
Г
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Італія
3
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9
2
Уельс
3
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4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
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3
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#
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І
Г
О
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Нідерланди
3
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9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
4
Угорщина
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