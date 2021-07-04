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Зінченко заговорив українською після поразки Англії. Поки що в соцмережах і з помилками

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
4 липня, 13:37
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Півзахисник нашої збірної після вильоту з чемпіонату Європи написав повідомлення з подякою вболівальникам і з вірою в силу команди
/ Фото: Reuters

Українська команда завершила виступ на Євро-2020 в чвертьфіналі. На гідну відсіч англійцям не вистачило сил і майстерності. Вже сьогодні збірный України готують гарячий прийом на даху в аеропорту: "синьо-жовті" повертаються додому.

Тим часом підсумок турніру підбив один з лідерів колективу Андрія Шевченка – гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко. на своїй сторінці в Instagram 24-річний уродженець Радомишля, що в Житомирській області, написав пост українською мовою. Похвально! А на деякі помилки можна закрити очі: головне – не зупинятися.

"Впевнений, що з такою підтримкою та командним духом нам під силу все! Дякую за віру та за те, що були поруч з нами в моменти злетів та падінь. Бачивши вашу радість та емоції після перемог у кожному куточку країни, Європи та світу, розумієш заради чого ти граєш! Дякую, Україно!"

Зінченко взяв участь у всіх п'яти поєдинках ЧЄ і забив один м'яч.

Читайте також: реакція Мережі і зірок на матч Україна – Англія.

Згадаймо, як Олександр забив збірній Швеції в 1/8 фіналу:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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