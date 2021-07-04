Зінченко заговорив українською після поразки Англії. Поки що в соцмережах і з помилками

Півзахисник нашої збірної після вильоту з чемпіонату Європи написав повідомлення з подякою вболівальникам і з вірою в силу команди

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Українська команда завершила виступ на Євро-2020 в чвертьфіналі. На гідну відсіч англійцям не вистачило сил і майстерності. Вже сьогодні збірный України готують гарячий прийом на даху в аеропорту: "синьо-жовті" повертаються додому.

Тим часом підсумок турніру підбив один з лідерів колективу Андрія Шевченка – гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко. на своїй сторінці в Instagram 24-річний уродженець Радомишля, що в Житомирській області, написав пост українською мовою. Похвально! А на деякі помилки можна закрити очі: головне – не зупинятися.

"Впевнений, що з такою підтримкою та командним духом нам під силу все! Дякую за віру та за те, що були поруч з нами в моменти злетів та падінь. Бачивши вашу радість та емоції після перемог у кожному куточку країни, Європи та світу, розумієш заради чого ти граєш! Дякую, Україно!"

Зінченко взяв участь у всіх п'яти поєдинках ЧЄ і забив один м'яч.

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Згадаймо, як Олександр забив збірній Швеції в 1/8 фіналу: