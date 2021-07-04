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Зинченко заговорил на украинском после поражения Англии. Пока что в соцсетях и с ошибками

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
4 июля, 13:37
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Полузащитник нашей сборной после вылета с чемпионата Европы написал сообщение с благодарностью болельщикам и с верой в силу команды
Александр Зинченко, Украина - Англия
Александр Зинченко, Украина - Англия / Фото: Reuters

Украинская команда завершила выступление на Евро-2020 в четвертьфинале. На достойный отпор англичанам не хватило сил и мастерства. Уже сегодня сборной Украины готовят горячий прием на крыше в аэропорту: "сине-желтые" возвращаются домой.

Тем временем итог турнира подвел один из лидеров коллектива Андрея Шевченко – игрок Манчестер Сити Александр Зинченко. На своей странице в Instagram 24-летний уроженец Радомышля, что в Житомирской области, написал пост на украинском языке. Похвально! А на некоторые ошибки можно закрыть глаза: главное – не останавливаться.

"Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все! Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!"

Зинченко принял участие во всех пяти поединках ЧЕ и забил один мяч.

Читайте также:реакция Сети и звезд на матч Украина – Англия.

Вспомним, как Александр забил сборной Швеции в 1/8 финала:

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