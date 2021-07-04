Українській збірній після Євро готують гарячий прийом на даху в аеропорту

Наші футболісти повертаються на батьківщину в неділю вдень. У спеціальній зоні в "Борисполі" їх зустрінуть уболівальники і журналісти

/ Фото: Reuters

Збірна України завершила виступ на чемпіонаті Європи, вибувши в чвертьфіналі від англійців . Затримуватися в Римі підопічні Андрія Шевченка не стали і вже сьогодні повертаються додому. Шанувальники футболістів і преса можуть привітати команду.

Зустріч готується в аеропорту "Бориспіль", повідомив сайт УАФ. Приліт делегації з Італії очікується о 15:45. Захід відбудеться на даху багаторівневого паркінгу.

Вашій увазі – реакція Мережі і зірок на матч Україна – Англія.

Разом із вболівальниками приїдуть і кілька відомих персон. Зокрема, лідер гурту ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук та співак Микита Алексєєв виконають гімн України. Про організацію трансферів в аеропорт нічого не повідомляється. При цьому УАФ піклується про фанатів, пропонуючи взяти дощовики, головні убори і воду. На захід не пустять людей у стадії алкогольного сп'яніння і без захисних масок.

Читайте, що сказав Сидорчук про поразку України Англії на Євро-2020: результат незаслужений.

Дивіться огляд матчу Україна – Англія: