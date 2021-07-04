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Не та мова, лузери, похвала з Росії і дякуємо: реакція Мережі і зірок на матч Україна – Англія

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
4 липня, 09:59
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Люди по-різному оцінили те, що наші футболісти покинули турнір з трьома поразками і двома перемогами, потрапивши до вісімки найкращих збірних Євро-2020
/ Фото: Reuters

Вчора пізно ввечері збірна України була розгромлена англійцями в чвертьфіналі чемпіонату Європи. Природно, наші співвітчизники були засмучені, але кожен по-своєму реагував на невдачу.

Ми підібрали висловлювання відомих людей і звичайних уболівальників на тему матчу. Також Шевченко прокоментував виліт з Євро-2020. Деякі шанувальники гри принижували збірну, обзивали "лузерами", інші – говорили "дякую". До них приєднався і музикант "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, який подякував команді за виступ.

Колишній гравець, а нині експерт Євген Левченко спочатку хотів від Шевченка замін – випустити на поле Судакова, Довбика. Але в підсумку просто висловив гордість за збірну.

Письменниця Лариса Ніцой, яка критикувала футболістів за інтерв'ю російською мовою, похвалила хлопців ще до гри:

Відомий шахіст Михайло Голубєв із властивим одеситу почуттям гумору відреагував на слова письменниці:

Також висловилася на мовну тему журналістка і блогер Тетяна Висоцька.

Нагадаємо, футболісти збірної заговорили українською.

Одіозний боксер Іван Редкач з волоссям кольору прапора України сподівається на майбутні успіхи.

Сайт про гумор у футболі суворо пожартував на тему ураження України з дітьми: мовляв, можна заробити на сльозах.

Легендарний російський тенісист Євгеній Кафельников помітив тонку різницю між збірною його країни і Україною.

Добре відомий український уболівальник підсумував, порівнявши нинішній ЧЄ з ЧС-2006:

Читайте також: Англія нічим не здивувала Україну, результат незаслужений – думка Сидорчука.

Згадаймо, що говорили в студії перед матчем:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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