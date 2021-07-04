Не та мова, лузери, похвала з Росії і дякуємо: реакція Мережі і зірок на матч Україна – Англія

Вчора пізно ввечері збірна України була розгромлена англійцями в чвертьфіналі чемпіонату Європи. Природно, наші співвітчизники були засмучені, але кожен по-своєму реагував на невдачу.
Ми підібрали висловлювання відомих людей і звичайних уболівальників на тему матчу. Також Шевченко прокоментував виліт з Євро-2020. Деякі шанувальники гри принижували збірну, обзивали "лузерами", інші – говорили "дякую". До них приєднався і музикант "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, який подякував команді за виступ.
Колишній гравець, а нині експерт Євген Левченко спочатку хотів від Шевченка замін – випустити на поле Судакова, Довбика. Але в підсумку просто висловив гордість за збірну.
Письменниця Лариса Ніцой, яка критикувала футболістів за інтерв'ю російською мовою, похвалила хлопців ще до гри:
Відомий шахіст Михайло Голубєв із властивим одеситу почуттям гумору відреагував на слова письменниці:
Також висловилася на мовну тему журналістка і блогер Тетяна Висоцька.
Нагадаємо, футболісти збірної заговорили українською.
Одіозний боксер Іван Редкач з волоссям кольору прапора України сподівається на майбутні успіхи.
Сайт про гумор у футболі суворо пожартував на тему ураження України з дітьми: мовляв, можна заробити на сльозах.
Легендарний російський тенісист Євгеній Кафельников помітив тонку різницю між збірною його країни і Україною.
Добре відомий український уболівальник підсумував, порівнявши нинішній ЧЄ з ЧС-2006:
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Згадаймо, що говорили в студії перед матчем: