Не та мова, лузери, похвала з Росії і дякуємо: реакція Мережі і зірок на матч Україна – Англія

Люди по-різному оцінили те, що наші футболісти покинули турнір з трьома поразками і двома перемогами, потрапивши до вісімки найкращих збірних Євро-2020

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Вчора пізно ввечері збірна України була розгромлена англійцями в чвертьфіналі чемпіонату Європи. Природно, наші співвітчизники були засмучені, але кожен по-своєму реагував на невдачу.

Ми підібрали висловлювання відомих людей і звичайних уболівальників на тему матчу. Також Шевченко прокоментував виліт з Євро-2020. Деякі шанувальники гри принижували збірну, обзивали "лузерами", інші – говорили "дякую". До них приєднався і музикант "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, який подякував команді за виступ.

Колишній гравець, а нині експерт Євген Левченко спочатку хотів від Шевченка замін – випустити на поле Судакова, Довбика. Але в підсумку просто висловив гордість за збірну.

Письменниця Лариса Ніцой, яка критикувала футболістів за інтерв'ю російською мовою, похвалила хлопців ще до гри:

Відомий шахіст Михайло Голубєв із властивим одеситу почуттям гумору відреагував на слова письменниці:

Також висловилася на мовну тему журналістка і блогер Тетяна Висоцька.

Нагадаємо, футболісти збірної заговорили українською.

Одіозний боксер Іван Редкач з волоссям кольору прапора України сподівається на майбутні успіхи.

Сайт про гумор у футболі суворо пожартував на тему ураження України з дітьми: мовляв, можна заробити на сльозах.

Легендарний російський тенісист Євгеній Кафельников помітив тонку різницю між збірною його країни і Україною.

Добре відомий український уболівальник підсумував, порівнявши нинішній ЧЄ з ЧС-2006:

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Згадаймо, що говорили в студії перед матчем: