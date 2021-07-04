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Не тот язык, похвала из России, лузеры и спасибо: реакция Сети и звезд на матч Украина – Англия

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
4 июля, 09:59
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Люди по-разному оценили то, что наши футболисты покинули турнир с тремя поражениями и двумя победами, попав в восьмерку лучших сборных Евро-2020
Фанаты украинской сборной
Фанаты украинской сборной / Фото: Reuters

Вчера поздно вечером сборная Украины была разгромлена англичанами в четвертьфинале чемпионата Европы. Естественно, наши соотечественники были огорчены, но каждый по-своему реагировал на неудачу.

Мы подобрали высказывания известных людей и обычных болельщиков на тему матча. Также Шевченко прокомментировал вылет с Евро-2020. Некоторые поклонники игры унижали сборную, обзывали "лузерами", другие – говорили "спасибо". К ним присоединился и музыкант "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, который поблагодарил команду за выступление.

Бывший игрок, а ныне эксперт Евгений Левченко сначала хотел от Шевченко замен – выпустить на поле Судакова, Довбика. Но в итоге просто выразил гордость сборной.

Писательница Лариса Ницой, которая критиковала футболистов за интервью на русском языке, похвалила парней еще до игры:

Известный шахматист Михаил Голубев со свойственным одесситу чувством юмора отреагировал на слова писательницы:

Также высказалась на языковую тему журналистка и блогер Татьяна Высоцкая.

Напомним, футболисты сборной заговорили на украинском.

Одиозный боксер Иван Редкач с волосами цвета флага Украины надеется на будущие успехи.

Сайт о юморе в футболе сурово пошутил на тему поражения Украины с детьми: мол, можно заработать на слезах.

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников подметил тонкую разницу между сборной его страны и Украиной.

Хорошо известный украинский болельщик подытожил, сравнив нынешний ЧЕ с ЧМ-2006:

Читайте также: Англия ничем не удивила Украину, результат незаслуженный – мнение Сидорчука.

Вспомним, что говорили в студии перед матчем:

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