Не тот язык, похвала из России, лузеры и спасибо: реакция Сети и звезд на матч Украина – Англия

Вчера поздно вечером сборная Украины была разгромлена англичанами в четвертьфинале чемпионата Европы. Естественно, наши соотечественники были огорчены, но каждый по-своему реагировал на неудачу.
Мы подобрали высказывания известных людей и обычных болельщиков на тему матча. Также Шевченко прокомментировал вылет с Евро-2020. Некоторые поклонники игры унижали сборную, обзывали "лузерами", другие – говорили "спасибо". К ним присоединился и музыкант "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, который поблагодарил команду за выступление.
Бывший игрок, а ныне эксперт Евгений Левченко сначала хотел от Шевченко замен – выпустить на поле Судакова, Довбика. Но в итоге просто выразил гордость сборной.
Писательница Лариса Ницой, которая критиковала футболистов за интервью на русском языке, похвалила парней еще до игры:
Известный шахматист Михаил Голубев со свойственным одесситу чувством юмора отреагировал на слова писательницы:
Также высказалась на языковую тему журналистка и блогер Татьяна Высоцкая.
Напомним, футболисты сборной заговорили на украинском.
Одиозный боксер Иван Редкач с волосами цвета флага Украины надеется на будущие успехи.
Сайт о юморе в футболе сурово пошутил на тему поражения Украины с детьми: мол, можно заработать на слезах.
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников подметил тонкую разницу между сборной его страны и Украиной.
Хорошо известный украинский болельщик подытожил, сравнив нынешний ЧЕ с ЧМ-2006:
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Вспомним, что говорили в студии перед матчем: