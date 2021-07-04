"Нам еще рано брать такие горы": Шевченко прокомментировал вылет с Евро-2020

Сборная Украины покидает Евро-2020. Наша команда в четвертьфинале уступила сборной Англии – 0:4. После матча главный тренер нашей команды Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в четвертьфинале Евро-2020.

"Эпизоды сыграли большую роль в игре. Мы не доиграли эпизоды. На "втором этаже" у англичан есть большое преимущество, поэтому ребятам было тяжело. А в общем команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но, думаю, эта гора для нас оказалась неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться брать такие горы", – сказал после матча Шевченко.