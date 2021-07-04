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Евро-2020

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Англия ничем не удивила Украину, результат незаслуженный: Сидорчук – о поражении на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
4 июля, 08:40
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Полузащитник киевского Динамо отмечает класс соперников и жалуется на травму Сергей Кривцова, которая выбила из колеи и поломала игру
Украина - Англия, Сидорчук, Кейн
Украина - Англия, Сидорчук, Кейн / Фото: Reuters

В субботу вечером сборная Украины проиграла Англии и вылетела с Евро. Конечно же, подопечные Андрея Шевченко были огорчены, но с пониманием отнеслись к тому, против кого играли. Своими мыслями поделился и хавбек Сергей Сидорчук.

В комментарии телеканалам "Футбол" динамовец высказал несколько интересных фраз.

  • О матче со сборной Англии:

"Не считаю, что результат вполне заслуженный. Быстрый гол... Мы знали, что соперники будут действовать активно первые 25-30 минут. Потом у нас найдется момент, чтобы выровнять игру. Так оно и случилось. Игра получилась достаточно равной.

С нами злую шутку сыграла травма Кривцова. Был один план на игру, при стандартах Кривцов – большой помощник. Когда его поменяли из-за травмы, просели именно в этом. Команда перестроилась в два защитника , это с нами сыграло злую шутку. Три гола были забиты головой. Такой наш бич – стандартные положения".

  • О сопернике:

"Фантастическая реализация – это класс футболистов. Нельзя сказать, что они незаслуженно выиграли, но счет не должен быть таким. Англия ничем в принципе не удивила. Мы знали, что она так будет действовать, там быстрые футболисты впереди.

План на игру – как можно лучше закрывать середину, не отходить от своей игры. В принципе, контролировали ее, и структура была неплохая. Но все решили стандартные положения. Три гола из четырех забиты головой. Детали в играх с такими командами все решают".

    • Об общении между таймами и желании отыграться:

    "В перерыве был должный настрой и у игроков, и у тренерского штаба. Чувствовалось, что мы можем добавить. Но опять – быстрый гол с моим необязательным фолом. Не хотелось, но так получилось – со штрафного забили. Трудно возвращаться в игру на таких турнирах".

    • Об итогах Евро-2020:

    "Тяжело переживаем последнее поражение, если полностью абстрагироваться от турнира. Что касается самой игры, никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли ее, не нарушали принципы наши, не свалились на длинные передачи. Старались действовать, как просит тренер. Выводы по Евро – прерогатива тренерского штаба".

    Тем временем Шевченко прокомментировал вылет с Евро-2020.

    Смотрите обзор всего матча:

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    #
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    И
    Г
    О
    1
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    3
    7:0
    9
    2
    Уэльс
    3
    3:2
    4
    3
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    3
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    4
    4
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    #
    Команда
    И
    Г
    О
    1
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    3
    7:1
    9
    2
    Дания
    3
    5:4
    3
    3
    Финляндия
    3
    1:3
    3
    4
    Россия
    3
    2:7
    3
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    #
    Команда
    И
    Г
    О
    1
    Нидерланды
    3
    8:2
    9
    2
    Австрия
    3
    4:3
    6
    3
    Украина
    3
    4:5
    3
    4
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    3
    2:8
    0
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    #
    Команда
    И
    Г
    О
    1
    Англия
    3
    2:0
    7
    2
    Чехия
    3
    3:2
    4
    3
    Хорватия
    3
    4:3
    4
    4
    Шотландия
    3
    1:5
    1
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    #
    Команда
    И
    Г
    О
    1
    Швеция
    3
    4:2
    7
    2
    Испания
    3
    6:1
    5
    3
    Словакия
    3
    2:7
    3
    4
    Польша
    3
    4:6
    1
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    Команда
    И
    Г
    О
    1
    Франция
    3
    4:3
    5
    2
    Германия
    3
    6:5
    4
    3
    Португалия
    3
    7:6
    4
    4
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    3
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