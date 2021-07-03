Футболисты сборной заговорили на украинском: видео и реакция фанатов

Болельщики нашей сборной в восторге от интервью на украинском языке, которые перед четвертьфинальной игрой Евро-2020 дали Малиновский, Яремчук и Бущан

Руслан Малиновский, сборная Украины / Фото: Reuters

После критики за интервью на русском языке футболисты сборной Украины перешли на украинский.

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Перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы с англичанами о подробностях подготовки к игре на украинском языке рассказали Руслан Малиновский, Роман Яремчук и Георгий Бущан.

У болельщиков нашей сборной это вызвало восторг. Вот отзывы комментаторов под видео:

"Дякую за українську. Вона їм неймовірно пасує. В Бущана така чудова вимова, що і не скажеш, що російською в побуті розмовляє"

"Маліна, ти прекрасно розмовляєш українською! Продовжуй, будь ласка!!!"

"Маліновський даремно соромиться своєї української. Приємно здивував"

"Це свято якесь. Респект за українську"

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Ранее за интервью на русском языке во время Евро-2020 сборной Украины досталось от многих публичных личностей – в частности, писательницы Ларисы Ницой и историка Вахтанга Кипиани.

При этом уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень заявил, что футболистам и представителям других видов спорта стоило бы перейти на украинский.