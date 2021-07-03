Футболисты сборной заговорили на украинском: видео и реакция фанатов

После критики за интервью на русском языке футболисты сборной Украины перешли на украинский.
Украина – Англия: онлайн матча 1/4 финала Евро-2020
Перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы с англичанами о подробностях подготовки к игре на украинском языке рассказали Руслан Малиновский, Роман Яремчук и Георгий Бущан.
У болельщиков нашей сборной это вызвало восторг. Вот отзывы комментаторов под видео:
- "Дякую за українську. Вона їм неймовірно пасує. В Бущана така чудова вимова, що і не скажеш, що російською в побуті розмовляє"
- "Маліна, ти прекрасно розмовляєш українською! Продовжуй, будь ласка!!!"
- "Маліновський даремно соромиться своєї української. Приємно здивував"
- "Це свято якесь. Респект за українську"
Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020
Ранее за интервью на русском языке во время Евро-2020 сборной Украины досталось от многих публичных личностей – в частности, писательницы Ларисы Ницой и историка Вахтанга Кипиани.
При этом уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень заявил, что футболистам и представителям других видов спорта стоило бы перейти на украинский.