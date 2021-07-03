Футболісти збірної заговорили українською: відео та реакція фанатів

Уболівальники нашої збірної в захваті від інтерв'ю українською мовою, які перед чвертьфінальною грою Євро-2020 дали Маліновський, Яремчук і Бущан

Руслан Маліновський, збірна України / Фото: Reuters

Після критики за інтерв'ю російською мовою футболісти збірної України перейшли на українську.

Україна – Англія: онлайн матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Перед чвертьфінальним матчем чемпіонату Європи з англійцями про подробиці підготовки до гри українською мовою розповіли Руслан Маліновський, Роман Яремчук і Георгій Бущан.

У вболівальників нашої збірної це викликало захват. Ось відгуки коментаторів під відео:

"Дякую за українську. Вона їм неймовірно пасує. В Бущана така чудова вимова, що і не скажеш, що російською в побуті розмовляє"

"Маліна, ти прекрасно розмовляєш українською! Продовжуй, будь ласка!!!"

"Маліновський даремно соромиться своєї української. Приємно здивував"

"Це свято якесь. Респект за українську"

Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Раніше за інтерв'ю російською мовою під час Євро-2020 збірній України перепало від багатьох публічних особистостей – зокрема, письменниці Лариси Ніцой і історика Вахтанга Кіпіані.

При цьому уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що футболістам і представникам інших видів спорту варто було б перейти на українську.