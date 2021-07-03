Футболісти збірної заговорили українською: відео та реакція фанатів

Після критики за інтерв'ю російською мовою футболісти збірної України перейшли на українську.
Україна – Англія: онлайн матчу 1/4 фіналу Євро-2020
Перед чвертьфінальним матчем чемпіонату Європи з англійцями про подробиці підготовки до гри українською мовою розповіли Руслан Маліновський, Роман Яремчук і Георгій Бущан.
У вболівальників нашої збірної це викликало захват. Ось відгуки коментаторів під відео:
- "Дякую за українську. Вона їм неймовірно пасує. В Бущана така чудова вимова, що і не скажеш, що російською в побуті розмовляє"
- "Маліна, ти прекрасно розмовляєш українською! Продовжуй, будь ласка!!!"
- "Маліновський даремно соромиться своєї української. Приємно здивував"
- "Це свято якесь. Респект за українську"
Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020
Раніше за інтерв'ю російською мовою під час Євро-2020 збірній України перепало від багатьох публічних особистостей – зокрема, письменниці Лариси Ніцой і історика Вахтанга Кіпіані.
При цьому уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що футболістам і представникам інших видів спорту варто було б перейти на українську.