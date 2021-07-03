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Футболісти збірної заговорили українською: відео та реакція фанатів

Олег Люлька Олег Люлька
3 липня, 16:52
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Уболівальники нашої збірної в захваті від інтерв'ю українською мовою, які перед чвертьфінальною грою Євро-2020 дали Маліновський, Яремчук і Бущан
Руслан Маліновський, збірна України
Руслан Маліновський, збірна України / Фото: Reuters

Після критики за інтерв'ю російською мовою футболісти збірної України перейшли на українську.

Україна – Англія: онлайн матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Перед чвертьфінальним матчем чемпіонату Європи з англійцями про подробиці підготовки до гри українською мовою розповіли Руслан Маліновський, Роман Яремчук і Георгій Бущан.

У вболівальників нашої збірної це викликало захват. Ось відгуки коментаторів під відео:

  • "Дякую за українську. Вона їм неймовірно пасує. В Бущана така чудова вимова, що і не скажеш, що російською в побуті розмовляє"
  • "Маліна, ти прекрасно розмовляєш українською! Продовжуй, будь ласка!!!"
  • "Маліновський даремно соромиться своєї української. Приємно здивував"
  • "Це свято якесь. Респект за українську"

Україна – Англія: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Раніше за інтерв'ю російською мовою під час Євро-2020 збірній України перепало від багатьох публічних особистостей – зокрема, письменниці Лариси Ніцой і історика Вахтанга Кіпіані.

При цьому уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що футболістам і представникам інших видів спорту варто було б перейти на українську.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
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2
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