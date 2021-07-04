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Англія нічим не здивувала Україну, результат незаслужений: Сидорчук – про поразку на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
4 липня, 08:40
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Півзахисник київського Динамо зазначає клас суперників і скаржиться на травму Сергій Кривцова, яка вибила з колії і поламала гру
/ Фото: Reuters

В суботу ввечері збірна України програла Англії і вилетіла з Євро. Звичайно ж, підопічні Андрія Шевченка були засмучені, але з розумінням поставилися до того, проти кого грали. Своїми думками поділився і хавбек Сергій Сидорчук.

У коментарі телеканалам "Футбол" динамівець висловив кілька цікавих фраз.

  • Про матч зі збірною Англії:

"Не вважаю, що результат цілком заслужений. Швидкий гол... Ми знали, що суперники будуть діяти активно перші 25-30 хвилин. Потім у нас знайдеться момент, щоб вирівняти гру. Так воно і сталося. Гра вийшла досить рівною.

З нами злий жарт зіграла травма Кривцова. Був один план на гру, при стандартах Кривцов – великий помічник. Коли його поміняли через травму, просіли саме в цьому. Команда перебудувалася в два захисники, це з нами зіграло злий жарт. Три голи були забиті головою. Така наша проблема – стандартні положення".

  • Про суперника:

"Фантастична реалізація – це клас футболістів. Не можна сказати, що вони незаслужено виграли, але рахунок не повинен бути таким. Англія нічим в принципі не здивувала. Ми знали, що вона так буде діяти, там швидкі футболісти попереду.

План на гру – як можна краще закривати середину, не відходити від своєї гри. В принципі, контролювали її, і структура була непогана. Але все вирішили стандартні положення. Три голи з чотирьох забиті головою. Деталі в іграх з такими командами все вирішують".

    • Про спілкування між таймами та бажання відігратися:

    "У перерві був належний настрій і у гравців, і у тренерського штабу. Відчувалося, що ми можемо додати. Але знову – швидкий гол з моїм необов'язковим фолом. Не хотілося, але так вийшло – зі штрафного забили. Важко повертатися в гру на таких турнірах".

    • Про підсумки Євро-2020:

    "Важко переживаємо останню поразку, якщо повністю абстрагуватися від турніру. Що стосується самої гри, ніколи не сказав би, що 0:4 програли. Ми і контролювали м'яч непогано, і структура гри була, не змінювали її, не порушували принципи наші, не звалилися на довгі передачі. Намагалися діяти, як просить тренер. Висновки по Євро – прерогатива тренерського штабу".

    Тим часом Шевченко прокоментував виліт з Євро-2020.

    Дивіться огляд всього матчу:

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    A
    B
    C
    D
    E
    F
    #
    Команда
    І
    Г
    О
    1
    Італія
    3
    7:0
    9
    2
    Уельс
    3
    3:2
    4
    3
    Швейцарія
    3
    4:5
    4
    4
    Турція
    3
    1:8
    0
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    #
    Команда
    І
    Г
    О
    1
    Бельгія
    3
    7:1
    9
    2
    Данія
    3
    5:4
    3
    3
    Фінляндія
    3
    1:3
    3
    4
    Росія
    3
    2:7
    3
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    #
    Команда
    І
    Г
    О
    1
    Нідерланди
    3
    8:2
    9
    2
    Австрія
    3
    4:3
    6
    3
    Україна
    3
    4:5
    3
    4
    Північна Македонія
    3
    2:8
    0
    Показати бiльше
    #
    Команда
    І
    Г
    О
    1
    Англія
    3
    2:0
    7
    2
    Чехія
    3
    3:2
    4
    3
    Хорватія
    3
    4:3
    4
    4
    Шотландія
    3
    1:5
    1
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    #
    Команда
    І
    Г
    О
    1
    Швеція
    3
    4:2
    7
    2
    Іспанія
    3
    6:1
    5
    3
    Словаччина
    3
    2:7
    3
    4
    Польща
    3
    4:6
    1
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    #
    Команда
    І
    Г
    О
    1
    Франція
    3
    4:3
    5
    2
    Німеччина
    3
    6:5
    4
    3
    Португалія
    3
    7:6
    4
    4
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    3
    3:6
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