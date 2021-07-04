Англія нічим не здивувала Україну, результат незаслужений: Сидорчук – про поразку на Євро-2020

Півзахисник київського Динамо зазначає клас суперників і скаржиться на травму Сергій Кривцова, яка вибила з колії і поламала гру

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В суботу ввечері збірна України програла Англії і вилетіла з Євро. Звичайно ж, підопічні Андрія Шевченка були засмучені, але з розумінням поставилися до того, проти кого грали. Своїми думками поділився і хавбек Сергій Сидорчук.

У коментарі телеканалам "Футбол" динамівець висловив кілька цікавих фраз.

Про матч зі збірною Англії:

"Не вважаю, що результат цілком заслужений. Швидкий гол... Ми знали, що суперники будуть діяти активно перші 25-30 хвилин. Потім у нас знайдеться момент, щоб вирівняти гру. Так воно і сталося. Гра вийшла досить рівною. З нами злий жарт зіграла травма Кривцова. Був один план на гру, при стандартах Кривцов – великий помічник. Коли його поміняли через травму, просіли саме в цьому. Команда перебудувалася в два захисники, це з нами зіграло злий жарт. Три голи були забиті головою. Така наша проблема – стандартні положення".

Про суперника:

"Фантастична реалізація – це клас футболістів. Не можна сказати, що вони незаслужено виграли, але рахунок не повинен бути таким. Англія нічим в принципі не здивувала. Ми знали, що вона так буде діяти, там швидкі футболісти попереду. План на гру – як можна краще закривати середину, не відходити від своєї гри. В принципі, контролювали її, і структура була непогана. Але все вирішили стандартні положення. Три голи з чотирьох забиті головою. Деталі в іграх з такими командами все вирішують".

Про спілкування між таймами та бажання відігратися:

"У перерві був належний настрій і у гравців, і у тренерського штабу. Відчувалося, що ми можемо додати. Але знову – швидкий гол з моїм необов'язковим фолом. Не хотілося, але так вийшло – зі штрафного забили. Важко повертатися в гру на таких турнірах".

Про підсумки Євро-2020:

"Важко переживаємо останню поразку, якщо повністю абстрагуватися від турніру. Що стосується самої гри, ніколи не сказав би, що 0:4 програли. Ми і контролювали м'яч непогано, і структура гри була, не змінювали її, не порушували принципи наші, не звалилися на довгі передачі. Намагалися діяти, як просить тренер. Висновки по Євро – прерогатива тренерського штабу".

Тим часом Шевченко прокоментував виліт з Євро-2020.

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