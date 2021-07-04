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Колишній гравець збірної Росії висловив Шевченку претензії за матч Україна – Англія

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
4 липня, 14:24
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Знаменитий свого часу форвард Олег Саленко не здивований результатом на чемпіонаті Європи і вважає, що суперники не дуже викладалися в Римі
Олег Саленко
Олег Саленко

У суботу ввечері підопічні Андрія Шевченка не змогли створити диво і покинули Євро-2020. У грі 1/8 фіналу наставник "синьо-жовтих" зробив лише дві заміни, причому, одну – вимушену (через травму Кривцова). Не всі однозначно оцінили дії головного тренера.

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Нічого цікавого в грі не знайшов колишній форвард київського Динамо, рекордсмен чемпіонатів світу у складі збірної Росії (5 голів на ЧС-1994) Олег Саленко. У коментарі сайту "Трибуна" 51-річний фахівець сказав:

"Нічого дивного не відбулося. Загадка, чому у нас випали два провідних гравці перед матчем – Степаненко і Маліновський. Травмувався Кривцов, і вийшло, що середина поля зникла. Швидкостей не було ні з одного, ні з іншого боку. Всі голи англійці забили спокійно , а наш напад в цей раз не зіграв – два більш-менш нормальних удари за всю зустріч".

Також Олег вказав тренеру на недолік:

"Шевченко зробив помилку, коли хотів випустити Довбика, Судакова і Тимчика на 90-й хвилині. Але матч закінчився. Випусти їх за 10 хвилин до кінця, щоб вони відзначилися. Зрозуміло ж, що вилітаємо".

І в цілому підбив підсумок:

"Є розчарування. Але якби Англія або Італія попалися нам раніше, то ми б вилетіли в 1/8. Чемпіонат для нас пройшов так: тайм граємо – тайм відпочиваємо. Або один матч відпочиваємо, а в другому вистрілили. Добре хоч так зіграли.

В останні хвилин 20 англійці зупинилися, випустили своїх свіжих, молодих гравців, але і вони не особливо старалися бігати. А у наших уже не було сил. Багато моїх знайомих перестали дивитися матч після 0:3. Збірній України потрібні нападники".

До речі, Сидорчук вважає незаслуженрю поразку України від Англії.

До вашої уваги – огляд матчу на "Стадіо Олімпіко":

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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