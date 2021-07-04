Колишній гравець збірної Росії висловив Шевченку претензії за матч Україна – Англія

Знаменитий свого часу форвард Олег Саленко не здивований результатом на чемпіонаті Європи і вважає, що суперники не дуже викладалися в Римі

Олег Саленко

У суботу ввечері підопічні Андрія Шевченка не змогли створити диво і покинули Євро-2020. У грі 1/8 фіналу наставник "синьо-жовтих" зробив лише дві заміни, причому, одну – вимушену (через травму Кривцова). Не всі однозначно оцінили дії головного тренера.

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Нічого цікавого в грі не знайшов колишній форвард київського Динамо, рекордсмен чемпіонатів світу у складі збірної Росії (5 голів на ЧС-1994) Олег Саленко. У коментарі сайту "Трибуна" 51-річний фахівець сказав:

"Нічого дивного не відбулося. Загадка, чому у нас випали два провідних гравці перед матчем – Степаненко і Маліновський. Травмувався Кривцов, і вийшло, що середина поля зникла. Швидкостей не було ні з одного, ні з іншого боку. Всі голи англійці забили спокійно , а наш напад в цей раз не зіграв – два більш-менш нормальних удари за всю зустріч".

Також Олег вказав тренеру на недолік:

"Шевченко зробив помилку, коли хотів випустити Довбика, Судакова і Тимчика на 90-й хвилині. Але матч закінчився. Випусти їх за 10 хвилин до кінця, щоб вони відзначилися. Зрозуміло ж, що вилітаємо".

І в цілому підбив підсумок:

"Є розчарування. Але якби Англія або Італія попалися нам раніше, то ми б вилетіли в 1/8. Чемпіонат для нас пройшов так: тайм граємо – тайм відпочиваємо. Або один матч відпочиваємо, а в другому вистрілили. Добре хоч так зіграли. В останні хвилин 20 англійці зупинилися, випустили своїх свіжих, молодих гравців, але і вони не особливо старалися бігати. А у наших уже не було сил. Багато моїх знайомих перестали дивитися матч після 0:3. Збірній України потрібні нападники".

До речі, Сидорчук вважає незаслуженрю поразку України від Англії.

До вашої уваги – огляд матчу на "Стадіо Олімпіко":