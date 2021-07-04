Ярмоленко в сборной Англии нашел друга-перебежчика и подарил ему футболку

После четвертьфинала чемпионата Европы в Риме капитан украинской команды Андрей Ярмоленко отдал сувенир партнеру по Вест Хэму Деклану Райсу

Украина - Англия, Деклан Райс / Фото: Reuters

Поражение сборной Украины в плей-офф Евро-2020 оставило неприятный осадок. Например, экс-игрок сборной России высказал Шевченко претензии за матч Украина – Англия. Тем не менее, жизнь продолжается, и футболисты это осознают.

Вингер "сине-желтых" Андрей Ярмоленко после поединка в Риме пообщался со своим молодым одноклубником Декланом Райсом. 22-летний полузащитник Вест Хэма получил от капитана сборной Украины в подарок футболку и назвал его братом. Наш игрок также похвастался этой фотографией в Instagram.

Несмотря на то, что Деклан выступает за довольно скромный Вест Хэм, который еще год назад боролся за выживание, его считают лучшим в Англии на позиции хавбека. В системе "молотобойцев" он пребывает уже семь лет.

Интересно, что Райс выступал за юношеские и молодежные сборные Ирландии, но в 2019 году принял приглашение англичан играть за их национальную сборную. ФИФА одобрила этот переход, и в 20 лет он дебютировал за "трех львов".

Тем временем Зинченко заговорил на украинском после поражения Англии. Пока что в соцсетях и с ошибками.

Смотрите, как обсуждали минувший день на телеканалах "Футбол":