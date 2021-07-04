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Евро-2020

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Бывший игрок сборной России высказал Шевченко претензии за матч Украина – Англия

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
4 июля, 14:24
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Знаменитый в свое время форвард Олег Саленко не удивлен результатом на чемпионате Европы и считает, что соперники не особо выкладывались в Риме
Олег Саленко
Олег Саленко

В субботу вечером подопечные Андрея Шевченко не смогли сотворить чудо и покинули Евро-2020. В игре 1/8 финала наставник "сине-желтых" сделал всего две замены, причем одну – вынужденную (из-за травмы Кривцова). Не все однозначно оценили действия главного тренера.

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Ничего интересного в игре не нашел бывший форвард киевского Динамо, рекордсмен чемпионатов мира в составе сборной России (5 голов на ЧМ-1994) Олег Саленко. В комментарии сайту "Трибуна" 51-летний специалист сказал:

"Ничего удивительного не произошло. Загадка, почему у нас выпали два ведущих игрока перед матчем – Степаненко и Малиновский. Травмировался Кривцов, и получилось, что середина поля исчезла. Скоростей не было ни с одной, ни с другой стороны. Все голы англичане забили спокойно, а наше нападение в этот раз не сыграло – два более-менее нормальных удара за всю встречу".

Также Олег указал тренеру на недочет:

"Шевченко сделал ошибку, когда хотел выпустить Довбика, Судакова и Тымчика на 90-й минуте. Но матч закончился. Выпусти их за 10 минут до конца встречи, чтобы они отметились. Понятно же, что вылетаем".

И в целом подвел итог:

"Есть разочарование. Но если бы Англия или Италия попались нам раньше, то мы бы вылетели в 1/8. Чемпионат для нас прошел так: тайм играем – тайм отдыхаем. Или один матч отдыхаем, а во втором выстрелили. Хорошо хоть так сыграли.

В последние минут 20 англичане остановились, выпустили своих свежих, молодых игроков, но и они не особо старались бегать. А у наших уже не было сил. Многие мои знакомые перестали смотреть матч после 0:3. Сборной Украины нужны нападающие".

К слову, Сидорчук считает незаслуженным поражение Украины от Англии.

Вашему вниманию – обзор матча на "Стадио Олимпико":

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B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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