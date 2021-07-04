Ярмоленко назвав причину розгрому від Англії

За словами капітана синьо-жовтих, українців надломив швидкий м'яч від Англії. "Коли ти пропускаєш на третій хвилині, відразу все ламається", – каже Ярмоленко

Ярмоленко в матчі Україна - Англія / Фото: Reuters

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував розгромну поразку від Англії 0:4 в 1/4 фіналу Євро-2020, після якої "синьо-жовті" залишають турнір.

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- Вважаю, що Англія заслужено виграла сьогодні. Я її вітаю і бажаю успіху. Вочевидь, нас надломив цей швидкий м'яч, тому що у нас була стратегія і тактика на цю гру. Але коли ти пропускаєш швидкий м'яч на третій хвилині, відразу все ламається – доводиться перебудовуватися, – сказав Ярмоленко Великому футболу

- Здається, перший пропущений гол нас не зламав...

- Послухайте, нас нічого не зламає. Ми – відмінна команда з хорошим колективом. Ми знаємо, як і за рахунок чого ми можемо грати. Незважаючи на те що ми програли 0:4 сьогодні, я пишаюся перебуванням у цьому колективі. Вважаю, для нашої збірної прохід до такої стадії Євро – величезне досягнення. Вітаю наших уболівальників з таким результатом.

Ми виступили добре. Звичайно, в деяких іграх могли зіграти краще, але я задоволений загальним результатом. Ми затрималися довше, ніж такі команди, як Португалія, Німеччина, тому я можу тільки привітати наших уболівальників з цим.

Так, сьогодні ми програли, але я вважаю, що потрібно враховувати, кому ми поступилися – вважаю, одній з найкращих команд світу, – підсумував Ярмоленко.

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У півфіналах Євро-2020 на лондонському стадіоні "Вемблі" зіграють Італія – Іспанія (6 липня) і Англія – Данія (7 липня). Фінал відбудеться на тій же арені 11 липня.

Огляд матчу Україна – Англія (0:4)