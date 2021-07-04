3 липня 19:00 Відео
Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00 Відео
Україна 0
Англія 4
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Ярмоленко назвав причину розгрому від Англії

Олег Люлька Олег Люлька
4 липня, 00:50
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За словами капітана синьо-жовтих, українців надломив швидкий м'яч від Англії. "Коли ти пропускаєш на третій хвилині, відразу все ламається", – каже Ярмоленко
Ярмоленко в матчі Україна - Англія
Ярмоленко в матчі Україна - Англія / Фото: Reuters

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував розгромну поразку від Англії 0:4 в 1/4 фіналу Євро-2020, після якої "синьо-жовті" залишають турнір.

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- Вважаю, що Англія заслужено виграла сьогодні. Я її вітаю і бажаю успіху. Вочевидь, нас надломив цей швидкий м'яч, тому що у нас була стратегія і тактика на цю гру. Але коли ти пропускаєш швидкий м'яч на третій хвилині, відразу все ламається – доводиться перебудовуватися, – сказав Ярмоленко Великому футболу

- Здається, перший пропущений гол нас не зламав...

- Послухайте, нас нічого не зламає. Ми – відмінна команда з хорошим колективом. Ми знаємо, як і за рахунок чого ми можемо грати. Незважаючи на те що ми програли 0:4 сьогодні, я пишаюся перебуванням у цьому колективі. Вважаю, для нашої збірної прохід до такої стадії Євро – величезне досягнення. Вітаю наших уболівальників з таким результатом.

Ми виступили добре. Звичайно, в деяких іграх могли зіграти краще, але я задоволений загальним результатом. Ми затрималися довше, ніж такі команди, як Португалія, Німеччина, тому я можу тільки привітати наших уболівальників з цим.

Так, сьогодні ми програли, але я вважаю, що потрібно враховувати, кому ми поступилися – вважаю, одній з найкращих команд світу, – підсумував Ярмоленко.

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У півфіналах Євро-2020 на лондонському стадіоні "Вемблі" зіграють Італія – Іспанія (6 липня) і Англія – Данія (7 липня). Фінал відбудеться на тій же арені 11 липня.

Огляд матчу Україна – Англія (0:4)

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
1:2
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0:4
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Вівторок, 6 липня
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Середа, 7 липня
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