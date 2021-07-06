Ярмоленко под пальмой: как "король" отдыхает после Евро

Лидер сборной Украины после вылета с чемпионата Европы махнул с партнерами по национальной команде в Черногорию – у них там рыба плавает просто под ногами

Андрей Ярмоленко. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

Футболисты сборной Украины не устали друг от друга во время Евро-2020 и после вылета с турнира решили провести еще немного времени вместе. В частности, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Роман Безус со своими женами отправились в Черногорию.

Местом отдыха компания выбрала городок Херцег-Нови на берегу Которского залива Адриатического моря, который из-за крутых тропинок и лестниц называют "городом тысячи ступенек".

"Друзья!" – подписал снимок под пальмой Андрей Ярмоленко у себя в Instagram.

Интересно, что в комментариях под фото обнаружилось немало болельщиков турецких клубов.

"Переходи в Фенербахче!" – пишут одни

"Переходи в Галатасарай, король!" – уговаривают Андрея другие

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Ранее появилась информация, что Галатасарай предлагает Ярмоленко 2,5 млн евро в год, Фенербахче – 3 млн, притом что в Вест Хэме его годовая зарплата чистыми составляет 3,5 млн евро. Есть ли смысл идти на понижение?

Смотрите, чем питаются Ярмоленко и его друзья в Черногории

Отметим, в Черногории у украинских сборников рыба в буквальном смысле плавает под ногами.

Вот как хорошо в Черногории Сергею Сидорчуку и его жена Анне:

Напомним, обидчица сборной Украины Англия в полуфинале Евро 7 июля встретится с Данией. А 6 июля на "Уэмбли" играют Италия и Испания.