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Ярмоленко под пальмой: как "король" отдыхает после Евро

Олег Люлька Олег Люлька
6 июля, 11:43
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Лидер сборной Украины после вылета с чемпионата Европы махнул с партнерами по национальной команде в Черногорию – у них там рыба плавает просто под ногами
Андрей Ярмоленко. Коллаж - "Сегодня"
Андрей Ярмоленко. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

Футболисты сборной Украины не устали друг от друга во время Евро-2020 и после вылета с турнира решили провести еще немного времени вместе. В частности, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Роман Безус со своими женами отправились в Черногорию.

Местом отдыха компания выбрала городок Херцег-Нови на берегу Которского залива Адриатического моря, который из-за крутых тропинок и лестниц называют "городом тысячи ступенек".

  • "Друзья!" – подписал снимок под пальмой Андрей Ярмоленко у себя в Instagram.

Интересно, что в комментариях под фото обнаружилось немало болельщиков турецких клубов.

"Переходи в Фенербахче!" – пишут одни

"Переходи в Галатасарай, король!" – уговаривают Андрея другие

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Ранее появилась информация, что Галатасарай предлагает Ярмоленко 2,5 млн евро в год, Фенербахче – 3 млн, притом что в Вест Хэме его годовая зарплата чистыми составляет 3,5 млн евро. Есть ли смысл идти на понижение?

Смотрите, чем питаются Ярмоленко и его друзья в Черногории

Отметим, в Черногории у украинских сборников рыба в буквальном смысле плавает под ногами.

Вот как хорошо в Черногории Сергею Сидорчуку и его жена Анне:

Напомним, обидчица сборной Украины Англия в полуфинале Евро 7 июля встретится с Данией. А 6 июля на "Уэмбли" играют Италия и Испания.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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